Unterhaltung

Tschakka! Wie ein junger Gott: Motivator will sich 20 Jahre jünger machen

Mit "Tschakka! Du schaffst es!" wurde der Motivationstrainer Emile Ratelband bekannt. Um seine Chancen in der Arbeits- und in der Damenwelt zu verbessern, will er nun sein Geburtsdatum ändern lassen - und sich offiziell um 20 Jahre verjüngen.

Um größere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und in der Liebe zu haben, will sich der 69-jährige Motivationstrainer Emile Ratelband offiziell um 20 Jahre verjüngen lassen. Vor einem Gericht im Südosten des Landes hat der Niederländer nun beantragt, sein Geburtsdatum vom 11. März 1949 auf den 11. März 1969 zu verlegen.

"Ich bin ein junger Gott, ich kann alle Mädels haben, die ich nur will - aber nicht, nachdem ich ihnen gesagt habe, dass ich 69 bin", erklärte Ratelband seine Beweggründe. Er fühle sich jung, "ich bin super in Form, und ich möchte, dass dies rechtlich anerkannt wird, weil ich mich durch mein Alter misshandelt, benachteiligt und diskriminiert fühle", fügte er hinzu. Noch heute etwa ärgert sich Ratelband, dass es ihm nicht gelang, seine Mindestrente zurückzuweisen.

Mehr zum Thema 04.10.18 Viele versteckte Homosexuelle Welchen Sex haben deutsche Männer mit 45?

Vor den reichlich verblüfften Richtern bezeichnete der 69-Jährige seinen Antrag als "rechtmäßig": "Heute können wir unsere Arbeit wechseln, unser Geschlecht, unsere politische und sexuelle Ausrichtung. Wir haben sogar das Recht, unseren Namen zu ändern", erklärte er bei einer Anhörung. Er fordere dasselbe Recht nun auch bei der Altersangabe. Ratelband verwies auf die Einschätzung seiner Ärzte, wonach sein biologisches Alter zwischen 40 und 45 liegt. Das Gericht muss nun binnen vier Wochen entscheiden.

Bekannt wurde der Niederländer vor allem durch sein Durchhalte-Mantra "Tschakka! Du schaffst es!", mit dem er Ende der 90er Jahre auch im deutschen Fernsehen auftrat. Dazu veröffentlichte er insgesamt 13 Bücher, meistens auf niederländisch. Bei den Frauen hatte Ratelband offenbar ebenfalls Erfolg. Er hat sieben Kinder aus drei Beziehungen.

Quelle: n-tv.de