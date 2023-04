Aus ihren Gesundheitsproblemen hat Muriel Baumeister noch nie einen Hehl gemacht. So spricht sie etwa frei heraus darüber, dass sie eine "nüchterne Alkoholikerin" ist. Jetzt wendet sie sich mit einer neuen Schock-Nachricht an die Öffentlichkeit: Die Schauspielerin hat Brustkrebs.

Schauspielerin Muriel Baumeister ist an Brustkrebs erkrankt. Das hat die 51-Jährige in einem Gespräch mit der Zeitschrift "Bunte" nun publik gemacht.

Baumeister mache derzeit "die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens" durch, schreibt "Bunte". Gleichwohl sei sie "absolut zuversichtlich", wird der TV-Star zitiert. Baumeister habe sich in dem Interview darum berühmt, sich ihr Martyrium nicht anmerken zu lassen. Nur einmal habe sie mit den Tränen kämpfen müssen, heißt es.

Sie könne sagen, "dass ich alles getan habe, was ich tun konnte, um diesem Krebs die Stirn zu bieten", sagt Baumeister. "Ich habe eine Antikörpertherapie gemacht, eine Chemotherapie, eine OP - und ich mache zurzeit immer noch Strahlentherapie. Damit habe ich nun fast ein Jahr meines Lebens zugebracht."

"Immerhin sitze ich hier"

Die Anmerkung, dass der Anlass für das Gespräch nicht gerade erfreulich sei, kontert die Schauspielerin: "Das hängt davon ab, wie man es sieht." Sie versuche, immer positiv zu sein. Deshalb könne sie auch dieser Situation einen schönen Aspekt abtrotzen: "Immerhin sitze ich hier." Vor knapp einem Jahr sei das noch alles andere als selbstverständlich gewesen, erklärt Baumeister und ergänzt: "Im Juli war man sich noch gar nicht sicher, dass ich hier heute so sitzen werde."

Baumeister ist seit den 90er-Jahren im TV zu sehen. Bekannt wurde sie durch die Familienserie "Ein Haus in der Toscana", die ZDF-Serie "Der Landarzt" oder die ARD-Krimiserie "Einsatz Hamburg Süd". Sie spielte zudem eine der Hauptrollen in der Fernsehserie "Bis in die Spitzen" und hatte zahlreiche Auftritte in bekannten Formaten wie "Derrick", "Tatort" oder "Polizeiruf 110".

Schlagzeilen machte sie 2016 auch, als sie betrunken einen Autounfall verursachte. Anschließend begab sie sich in einen Entzug. Mit ihrem Alkoholproblem ging sie später offen um. In Interviews bezeichnete sie sich selbst als "nüchterne Alkoholikerin".