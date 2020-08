Hit mit "If I Had A Hammer"

Der US-amerikanische Sänger und Gitarrist Trini Lopez feiert in den 1960er-Jahren Erfolge mit Hits wie "If I Had A Hammer" und "La Bamba", nahm anschließend zahlreiche Alben auf und spielte in Hollywoodfilmen mit. Jetzt ist er im Alter von 83 Jahren nach einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Der Sänger und Gitarrist Trini Lopez, der mit seiner Interpretation des Kultsongs "If I Had A Hammer" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Dienstag in einem Krankenhaus im kalifornischen Palm Springs gestorben, berichten die US-Portale "Hollywood Reporter" und "Variety". Nach Angaben seines Kollegen und Geschäftspartners Joe Chavira starb Lopez mit 83 Jahren an Covid-19.

Als Trinidad Lopez III. war er als Sohn mexikanischer Einwanderer in ärmlichen Verhältnissen in Texas aufgewachsen. Bei einem Auftritt in einem Nachtclub in Hollywood wurde er von Frank Sinatra entdeckt, der ihn bei seiner Plattenfirma Reprise Records unter Vertrag nahm. Lopez' Darbietungen der Songs "If I Had A Hammer", "Lemon Tree" und "La Bamba" wurden in den 1960er-Jahren zu Hits.

Lopez nahm Dutzende Alben auf, hatte Gigs in Las Vegas und ging weltweit auf Tour. Sinatra verschaffte ihm außerdem den Einstieg ins Filmgeschäft. Lopez spielte unter anderem 1967 in Robert Aldrichs Kriegsfilm "Das dreckige Dutzend" mit und hatte 1973 in "Antonio" seine erste Hauptrolle.

Lopez wurde mit dem Diamond Award für 100 Millionen verkaufte Alben ausgezeichnet und erhielt zudem einen Stern auf dem "Walk of Stars" in Las Vegas. Neben seinen künstlerischen Tätigkeiten engagierte sich der Musiker auch im karitativen Bereich. Er unterstützte unter anderem verschiedene Stiftungen gegen Krebs und Diabetes. Im US-Kongress wurde er für sein Engagement in den internationalen Beziehungen geehrt und zum Goodwill-Botschafter der Vereinigten Staaten ernannt.