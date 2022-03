Sie sind bereits seit der High School ein Paar und haben eine einjährige Tochter. Nun gehen Patrick Mahomes und Brittany Matthews den Bund des Lebens ein. Der Quarterback der Kansas City Chiefs und die Fitnesstrainerin feiern eine Traumhochzeit auf Hawaii. Doch nicht alle Football-Fans freuen sich.

NFL-Star Patrick Mahomes hat seine Verlobte Brittany Matthews an diesem Samstag auf Hawaii geheiratet. Der Quarterback der Kansas City Chiefs und die Fitnesstrainerin teilten auf ihren Instagram-Accounts jeweils mehrere Eindrücke der Hochzeit mit ihren Fans. Die 26-Jährigen schrieben dazu "Mr. & Mrs. Mahomes" und fügten ein weißes Herz-Emoji an.

Die Bilder zeigen das Brautpaar unter anderem in der Location am Wasser und zusammen mit der einjährigen Tochter Sterling Skye. Mahomes trug zu der Zeremonie einen hellgrauen Anzug, die Braut entschied sich für ein eng anliegendes Kleid mit tiefem Ausschnitt und Cut-Outs. Laut "People" feierte das Paar in Maui mit Freunden, Familie und Mahomes' Teamkollegen.

"Es tut mir so leid, Patrick"

In der Kommentarspalte des Quarterbacks häufen sich die Glückwünsche an das Paar, sein Post hat bereits mehr als eine Million Likes abgestaubt. "Let's go, Baby!!", schrieb etwa "Twilight"-Star Taylor Lautner. Auch zahlreiche weitere NFL-Stars, darunter Demone Harris, Byron Pringle und Demarcus Robinson, gratulierten dem Super-Bowl-Gewinner von 2020 und der Ex-Fußballspielerin.

Allerdings sind auch viele Kommentare zu sehen, in denen seine Follower ihren Unmut über die Hochzeit äußern. Denn Brittany Matthews hat, ebenso wie Mahomes' jüngerer Bruder Jackson, einen äußerst schlechten Ruf bei Football-Fans. Ihnen wird oft vorgeworfen, sich bei Spielen unmöglich zu verhalten, weil sie denken, es sich aufgrund ihrer Verbindung zu dem Star-Spieler leisten zu können. An vielen Stellen ist "Oh nein!", "Befreit ihn" oder "Es tut mir so leid, Patrick" zu lesen.

Der NFL-Spieler und seine Frau hatten sich bereits in der High School in Texas kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Im September 2020 verlobten sie sich im Arrowhead Stadium in Kansas City, nachdem er seinen Super-Bowl-Championship-Ring erhalten hatte. Ihre Tochter Sterling Skye kam im Februar 2021 zur Welt.