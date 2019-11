Das "Paris Theater" ist das letzte Kino New Yorks mit nur einem Filmsaal und seit rund 70 Jahren ein Lieblingsort von Filmenthusiasten. Im Sommer schließt es wegen sinkender Besucherzahlen und steigender Mietpreise. Netflix übernimmt nun den Vertrag - für künftige Preisverleihungen ist dies ein kluger Schachzug.

Der Streaming-Dienst Netflix hat ein vor wenigen Monaten geschlossenes Kino in New York übernommen. Das "Paris Theater" am Südende des Central Parks in Manhattan hatte im Sommer aufgrund sinkender Besucherzahlen und steigender Miete nach rund 70 Jahren schließen müssen, es war das letzte verbliebene Kino in New York mit nur einem einzigen Vorführraum. Nun habe Netflix das Kino gemietet, berichtete die "New York Times".

Der Streaming-Dienst hatte das Kino schon vor ein paar Wochen zu Werbezwecken für seinen Film "Marriage Story" genutzt, der nun dort noch länger zu sehen sein soll. Wie es danach genau mit dem "Paris Theater" weitergehen und was genau dort zu sehen sein soll, ist noch unklar. Netflix teilte zunächst nur mit, dass das letzte einsäälige Kino der Stadt als Schauplatz für Filmvorführungen, Premieren und andere Veranstaltungen genutzt werden wird. "Wir sind unglaublich stolz diese historische Institution New Yorks erhalten zu können", sagte Ted Sarandos, der bei dem Streaming-Anbieter für Inhalte verantwortlich ist.

Netflix hatte zuletzt immer wieder seine Filme auch in Kinos gezeigt - eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie bei Filmpreisen wie den Oscars eingereicht werden können. So konnte beispielsweise Alfonso Cuaróns “Roma” den Oscar für den besten fremdsprachigen Film gewinnen. Mit der Anmietung des "Paris" sichert sich Netflix eine Möglichkeit stetig weitere Eigenproduktionen für verschiedene Filmpreise einzureichen.