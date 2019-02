Cardi B und ihr untreuer Ehemann Offset sind fast wieder ein Herz und eine Seele. Nach einer kurzfristigen Trennung gibt die Rapperin ihrem Liebsten doch nochmal eine neue Chance. Wohl auch, weil seine Musik so einiges mit ihr anstellt, wie sie jetzt eindrücklich zeigt.

Im Herbst des vergangenen Jahres fand Cardi B heraus, dass ihr Ehemann und der Vater ihrer Tochter Kulture es mit der Treue nicht immer so genau nahm. Kurzerhand setzte sie ihn vor die Tür. Nach zahlreichen öffentlichen Entschuldigungen nahm sie den 27-jährigen Migos-Rapper aber dann doch noch einmal zurück. Schließlich hat jeder eine zweite Chance verdient.

Auch auf seinem aktuellen Album "Father Of 4" thematisiert Offset die Eheprobleme und teilt seiner Liebsten per Song mit, wie leid ihm alles tue. "Und ich entschuldige mich, du weißt, was ich meine? Dafür, dass ich dein Herz gebrochen habe, unser Versprechen gebrochen habe, Gottes Versprechen gebrochen habe. Und dafür, dass ich ein egoistischer und beschissener Ehemann bin. Du weißt, was ich meine? Ich versuche ein besserer Mensch zu sein. Ich möchte es einfach nur loswerden", rappt er bei "Don't Lose Me".

Feuchte Angelegenheit

Und es ist eben diese Musik, die Cardi B offenbar immer wieder schwach werden lässt. So lässt sich zumindest ein aktueller Tweet der 26-Jährigen deuten. In dem Video ist die selbst enorm erfolgreiche Musikerin im heimischen Wohnzimmer beim Twerken zu beobachten. Im Hintergrund läuft natürlich der neueste Offest-Song "On Fleek".

Dazu schreibt die diesjährige Grammy-Gewinnerin in der Kategorie "Bestes Rap-Album": "Dieser Song bringt mich zum Schwitzen." Das Emoticon mit den drei Tropfen, das sie dafür einsetzt, kann allerdings auch anders gedeutet werden. Es steht nämlich auch für sexuelle Erregung und die damit in engem Zusammenhang stehenden Körperflüssigkeiten. In Kombination mit Cardi Bs Hüftschwung liegt es also durchaus nahe, auf eine solche Interpretation ihres Twerk-Tweets zu kommen.