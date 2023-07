Dass es in der Ehe von Oliver und Amira Pocher gerade kriselt, wissen wir bereits. Doch steht die Beziehung womöglich sogar vor dem Aus? Aufmerksame Beobachter stellen fest, dass nun auch der Comedian keinen Ehering mehr trägt. Seine Frau hat ihn schon länger abgelegt.

Dass Oliver Pocher bei einem Auftritt auf dem Parookaville-Festival in Weeze am Wochenende keinen Ehering getragen hat, kann natürlich alle möglichen Gründe haben: Er hat ihn zu Hause vergessen. Er hat ihn backstage auf der Toilette liegen lassen. Oder er wollte sich von ihm einfach nicht bei seinem schweißtreibenden Einsatz an den Turntables behindern lassen.

Die Spekulationen der aufmerksamen Beobachterinnen und Beobachter, die das pikante Detail in mehreren Clips von dem Festival auf Oliver Pochers Instagram-Seite ausgemacht haben, gehen aber natürlich in eine ganz andere Richtung. Sie tendieren dazu, den fehlenden Ehering als Hinweis darauf zu werten, dass es in der Ehe von Oliver und Amira Pocher wirklich Spitz auf Knopf stehen könnte.

Hinzu kommt, dass der Comedian das Parookaville-Festival tatsächlich ohne seine Frau rockte. Zusammen mit Kollege Luke Mockridge und dem früheren Viva-Moderator Mola Adebisi legte er ein 90er-Jahre-Set auf. Von Amira Pocher indes fehlte jede Spur.

"Ehrlicherweise nicht da"

In einem Interview mit dem Sender Pro7 wurde der 45-Jährige dann auch direkt darauf angesprochen. "Wo ist Amira heute?", wollte der Moderator wissen. "Die ist ehrlicherweise nicht da", so Oliver Pochers Antwort. Die Abwesenheit seiner Frau habe allerdings einen banalen Grund, versicherte er zugleich. Irgendeiner müsse nun mal auf die gemeinsamen Kinder aufpassen.

Ob das als Begründung reichen wird, um den Skeptikerinnen und Skeptikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, ist jedoch fraglich. Zumal Oliver Pocher selbst in dem Interview auch noch eingesteht: "Das ist eigentlich unser Festival, wo wir auch regelmäßig sind. Das war damals einer der ersten Berichte, dass wir hier gewesen sind."

"Im Moment schwierig"

Nach ersten Meldungen über eine Ehekrise hatten Oliver und Amira Pocher vor rund einem Monat öffentlich eingeräumt, dass es in ihrer Beziehung "im Moment schwierig" sei. An ihren Partnerschaftsproblemen ließen sie ihre Fans seither regelmäßig in ihrem gemeinsamen Podcast teilhaben. Dass sie ihren Ehering bereits abgelegt hat, bestätigte Amira Pocher hier schon vor Wochen. "Ich mache aktuell so viel Sport. Der liegt im Fitnessraum", erklärte sie. Generell trage sie derzeit keinen Schmuck.

Ist es als weitere Eskalation im Beziehungsdrama der beiden zu werten, dass nun auch er den Ring abgestreift hat? Die beiden werden es uns sicher bald wissen lassen.