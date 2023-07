"My Mom, Your Dad"

"My Mom, Your Dad" Amira Pocher wird zur Kupplerin

In ihrer eigenen Beziehung läuft es gerade nicht so rosig. Schließlich haben Amira Pocher und ihr Mann Oliver öffentlich eingeräumt, dass es "im Moment schwierig" zwischen ihnen sei. Im Fernsehen aber darf die 30-Jährige alsbald den Liebesengel geben - in einer neuen Dating-Show bei Vox.

Dass sie nicht nur "Die Frau von …" ist, hat Amira Pocher in der Vergangenheit bereits bewiesen. So hat sie etwa als Moderatorin des Vox-Magazins "Prominent!" schon im vergangenen Jahr ihre ganz eigene und von ihrem Ehemann Oliver Pocher unabhängige TV-Karriere eingeschlagen. Nun erhält sie bei dem Kölner Sender noch ein weiteres Format.

Unter dem Motto "My Mom, Your Dad" werde Amira Pocher ab August nach neuen Paaren Ausschau halten, teilte Vox mit. Das Besondere an dieser Dating-Show: Auf der Suche nach der Liebe greifen den Kandidatinnen und Kandidaten ihre jeweiligen Kinder unter die Arme.

Das beginnt bereits bei der Anmeldung zur Show. So sind es die Kinder alleinerziehender Eltern, die ihre Mutter oder ihren Vater für das Format nominieren. Insgesamt 24 Singles mit Nachwuchs werden so gecastet, die dann auf Kreta die Möglichkeit bekommen, sich im Rahmen der Show näher kennenzulernen.

"Relatable vs. Cringe"

Was die Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch nicht wissen: Sie bleiben auch dabei nicht alleine. Ihre Kinder beobachten und kommentieren das Geschehen im Hintergrund und können so Einfluss auf das Kennenlernen nehmen.

Außerdem können die Kinder ihren Eltern "undercover" Gutes tun - dafür müssen sie sich allerdings in Spielen gegen die anderen Sprösslinge durchsetzen. Erst am Ende erfahren die Eltern von der geheimen Mission und der Einflussnahme durch den Nachwuchs.

"Dating aus zwei Perspektiven: Gen Z vs. Boomer, Relatable vs. Cringe! Was hätten die Kids lieber nicht gewusst und was können sie sich von den Eltern abgucken?", umschreibt Vox das Prinzip der Sendung.

Für Amira Pocher dürfte die Moderation des Formats eine weitere willkommene Abwechslung zu ihren eigenen Eheproblemen sein. Schließlich haben sie und ihr Mann erst vor Kurzem eingeräumt, dass es zwischen ihnen "im Moment schwierig" sei. Vielleicht bringt "My Mom, Your Dad" aber auch in die Beziehung der 30-Jährigen wieder etwas Schwung. Schmetterlinge im Bauch sollen ja durchaus ansteckend sein.