Statt zu dementieren, sich zu verkriechen oder gar die Anwälte einzuschalten, stellen sich Oliver und Amira Pocher offensiv den Gerüchten um ihre Ehekrise. Ja, es sei gerade "schwierig" bei ihnen, räumen sie ein. Aber man müsse sich um ihn keine Sorgen machen, versichert Oliver Pocher nun.

Solange alles gut läuft, lassen sich viele Promi-Paare nur allzu gerne in der Öffentlichkeit feiern. Ziehen aber dunkle Wolken am Beziehungshimmel auf, werden einige plötzlich äußerst wortkarg. Manche schicken dann sogar die Juristen in die Spur, um zu verhindern, dass über ihr Privatleben weiter berichtet oder spekuliert wird.

Nicht so Oliver und Amira Pocher. Der Comedian und seine Frau haben sich stattdessen dazu entschieden, offensiv und ehrlich mit den Gerüchten um eine Krise in ihrer Ehe umzugehen, die vor rund einer Woche aufgekommen waren. So nahm das Paar in seinem Podcast "Die Pochers!" Stellung.

"Wir drücken uns auch nicht vor schwierigen Themen", sagte Oliver Pocher darin. Und seine Frau ergänzte: "Es ist halt im Moment schwierig." Amira Pocher fuhr fort: "Das wissen auch die Leute in unserem Umfeld und einer hat dann auch gequatscht, aber so ist es." Es sei halt "das verflixte siebte Jahr oder so", unkte die 30-Jährige, die zudem einräumte, schon seit längerer Zeit keinen Ehering mehr zu tragen.

"Alles wunderbar"

Im Gespräch mit RTL bezog Oliver Pocher nun ein weiteres Mal offen und ehrlich Position zu der schwelenden Ehekrise. "Gehört zum Leben mit dazu. Und weiter geht's", äußerte er sich hier aufgeräumt und pragmatisch. Auf die Frage nach seinem allgemeinen Befinden beteuerte er, bei ihm sei "alles wunderbar".

Er und seine Frau würden nicht zuletzt in ihrem Podcast über alles reden, auch über die "persönlichen Befindlichkeiten", so Oliver Pocher. Ob sie auch in der nächsten Ausgabe wieder einen Einblick in ihr Privatleben geben wollen, ließ der 45-Jährige allerdings offen. "Da gibt's auch keine Wasserstände zu vermelden oder so. Wir treten ja zusammen auf, wir sind überall zusammen, also von daher … Man muss sich keine Sorgen um mich machen", versicherte Oliver Pocher.

Oliver und Amira Pocher hatten sich 2016 auf einer Dating-Plattform kennengelernt und 2019 geheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Söhne, die 2019 beziehungsweise 2020 zur Welt kamen. Oliver Pocher hat noch drei weitere Kinder, die aus seiner früheren Beziehung mit Model Sandy Meyer-Wölden stammen.