(Foto: picture alliance / Will Oliver/E)

Seit sieben Monaten sind Orlando Bloom und Katy Perry stolze Eltern einer Tochter. Jetzt plaudert der Hollywood-Star über seinen Alltag mit der kleinen Daisy Dove. Um morgens mehr wertvolle Zeit mit ihr zu verbringen, verzichtet der Familienvater auch auf sein Handy und Social Media.

Schauspieler Orlando Bloom und Sängerin Katy Perry sind seit August 2020 Eltern einer Tochter. Die junge Familie lebt in der kalifornischen Stadt Montecito. Im Interview mit "The Times" hat der Brite jetzt detailliert geschildert, wie sein Alltag mit dem gemeinsamen Töchterchen Daisy Dove aussieht. Demnach sehe Bloom morgens als erster nach der sieben Monate alten Tochter, da seine Verlobte ihren Schlaf brauche. Daisy Dove sei dann "meistens schon wach und quietscht in ihrem Gitterbett", beschreibt der 44-Jährige.

"Daisy ist ein sehr glückliches Baby. Ich küsse sie und wir verbringen Zeit miteinander. Wir schauen uns in die Augen und ich singe Lieder für sie, so wie 'Daddy liebt seine Daisy Dove', damit sie weiß, wer Daddy ist." Seine Strategie hat schon erste Erfolge gezeigt: Blooms erster Sohn Flynn (10), aus der Beziehung mit Model Miranda Kerr, habe zuerst "Mama" gesagt, Daisys erstes Wort sei "Dadda" gewesen.

Der Schauspieler versucht, den gesamten Morgen ohne Social Media und sein Handy zu verbringen. Nach einem Spaziergang gibt es um 9 Uhr Frühstück: meistens Porridge mit Haselnussmilch, Zimt, Vanille, Haselnüssen, Gojibeeren und einem veganen Proteinpulver sowie einer Tasse Tee. "Ich ernähre mich zu 90 Prozent pflanzlich, höchstens ein wirklich gutes Stück rotes Fleisch einmal im Monat", erklärt Bloom. Auch das Mittagessen ist meistens pflanzlich; es gibt Gemüse oder einen Eintopf. Gekocht wird im Hause Bloom-Perry allerdings nur selten selbst - das Paar hat ein Kochteam, das sie mit Mahlzeiten versorgt.

Von Hochzeit ist keine Rede mehr

Während der Corona-Pandemie habe er wieder angefangen, mit Lego zu spielen und Sachen zu bauen, erzählt Bloom. "Ich baue meistens Autos. Kleine Dinge zu erschaffen, gibt mir das Gefühl, etwas erreicht zu haben." Am späten Nachmittag trainiert der Schauspieler eine Stunde lang mit Gewichten. Anschließend bringen Perry und Bloom ihr Baby ins Bett, bevor es Abendessen gibt. Um 23 Uhr heißt es dann: ab ins Bett! "Wenn ich acht Stunden Schlaf bekomme, bin ich glücklich. Zeit ist so kostbar."

Katy Perry und Orlando Bloom führten seit 2016 eine On-off-Beziehung und verlobten sich am Valentinstag 2019. Ihre Hochzeit sollen die beiden jedoch vorerst auf Eis gelegt haben, wie ein Insider kürzlich berichtete. Bei der Planung habe es "viel Stress und Spannungen" gegeben. Diesem Druck wollten sie sich demnach nicht mehr aussetzen. "Ihre Einstellung ist: Was nicht kaputt ist, muss man auch nicht reparieren", so die Quelle gegenüber "Entertainment Tonight".