Tauscht Ex-"Baywatch"-Nixe Pamela Anderson bald den roten Badeanzug gegen Camp-Kleidung? Derzeit läuft die britische Version des Dschungelcamps. Und es wird gemunkelt, dass die einstige "Playboy"-Ikone "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" bald aufmischen könnte.

Britische Medien spekulieren darüber, ob Schauspielerin Pamela Anderson in Kürze als Überraschungsgast ins "Dschungelcamp" einziehen wird. Aktuell wird die britische Ausgabe "I'm a Celebrity ... Get Me Out of Here!" im australischen Busch gedreht und die Kanadierin ist immerhin schon mal vor Ort.

Gesehen wurde Anderson laut "Daily Mail" ausgerechnet im Luxushotel Palazzo Versace Gold Coast. In jener Herberge also, in der traditionell die Angehörigen der Teilnehmer der Reality-Show untergebracht sind.

Offene Zimmertür

So berichtete die Freundin einer aktuellen Insassin, die ebenfalls in dem Hotel residiert, einem Radio-Reporter der BBC, Anderson sei immer mal wieder zu sehen gewesen. Die Schauspielerin habe auch schon mal ihre Zimmertür offen gelassen - womöglich, damit sie spontan abgeholt und ins Camp gebracht werden kann. "Ich glaube, sie entspannt hier nur", sagte die Informantin schließlich, schränkte zugleich jedoch ein: "Aber man weiß nie."

Denkbar wäre ein Einzug allemal, denn Pamela Anderson hat schon bei einigen Reality- und Castingshow-Formaten mitgemacht: "Dancing with the Stars" (USA), "Celebrity Big Brother" (Australien, Bulgarien, Großbritannien, Indien), "Dancing on Ice" (UK) oder "Danse avec les stars" (Frankreich).

2013 bei "Promi Big Brother"

Auch in Deutschland gab sie schon einmal ein Gastspiel in einer derartigen Show. 2013 zog sie bei der allerersten Ausgabe von "Promi Big Brother" in den Container, allerdings nur für drei Tage. Auch David Hasselhoff stattete den Bewohnern damals einen Kurzzeit-Besuch ab. Gewinnerin der Show war seinerzeit Jenny Elvers.

Die aktuelle Ausgabe des britischen Dschungelcamps startete am 17. November 2019. In Großbritannien ist das Format ähnlich erfolgreich wie in Deutschland und läuft hier nun bereits in seiner 19. Staffel. Unter anderem ist in diesem Jahr auch US-Star Caitlyn Jenner mit von der Partie.