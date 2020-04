So manch einer ist von Langeweile geplagt, seit es "Wir bleiben zu Hause" heißt, um dem Coronavirus Einhalt zu gebieten. Auch Paris Hilton ist davon betroffen und sucht sich neue Beschäftigungen. Unter anderem beantwortet sie jetzt per Textnachricht Fragen von Fans.

Die wochenlange Isolation kann einen mürbe machen. Vor allem dann, wenn man sonst permanent unterwegs ist. Wichtig ist es also gerade jetzt, sich andere Beschäftigungen zu suchen, und das hat auch Paris Hilton getan.

In einem neuen Video bei Instagram präsentiert die Hotel-Erbin ihre vielseitigen Hobbys und nimmt ihre Abonnenten mit in ihren sogenannten Kunstraum. Darin malt und bastelt die 39-Jährige jede Menge Zeug. So gibt es eine bunte Collage aus Totenköpfen, jede Menge Katzenbilder und ein Werk aus Emojis. Gerade arbeitet sie an einem Bild aus silbernen Sternen, in deren Mitte sie aus ebenfalls silbernen Buchstaben den Spruch "Stars are blind" - also "Sterne sind blind" - geklebt hat.

Interaktion mit Fans

In einem zweiten Clip sieht man Hilton in einem pinken Sessel auf der Dachterrasse sitzen. Dort liest sie Fragen von Fans vor, die diese ihr zuvor per SMS geschickt haben. Hilton hat nämlich ihre Telefonnummer veröffentlicht. Unter +1 (310) 496 - 8826 kann man das berühmte It-Girl jetzt ganz einfach kontaktieren. Ob die Frage, die einem selbst unter den Nägeln brennt, bereits beantwortet wurde, erfährt man dann in dem kompletten Quarantäne-Video, das es auf Hiltons Youtube-Kanal zu sehen gibt.

Paris Hilton hat allein auf ihrem Instagram-Account zwölf Millionen Follower. Es könnte also gut sein, dass sie vor lauter Fragen und Antworten bald nicht mehr zum Malen kommt. Wie schlimm das wäre, kann jeder beim Betrachten ihrer Werke selbst entscheiden.