Es ist die nächste Wendung im Ehedrama der Kleins. Peter Klein gesteht nun öffentlich seine Liebe zu Yvonne Woelke. Die Zuneigung verstärkt habe jedoch erst das krawallige Verhalten von Iris Klein. Die hingegen will wissen, dass Woelke die Gefühle nicht erwidert.

Hat Peter Klein seine Frau in Australien mit Yvonne Woelke betrogen? Iris Klein, die Mutter von Daniela Katzenberger, hält weiterhin an den Vorwürfen fest. Nun gesteht Peter Klein in einer Instagram-Story: "Ich habe mich verliebt, ja, es stimmt". Die Gefühle für Woelke seien mit der Zeit immer stärker geworden.

In dem Video, das der "Bild"-Zeitung vorliegt, streitet Peter Klein jedoch ab, Untreu gewesen zu sein. "Es ist in Australien nichts passiert. Definitiv nichts. Ich hatte kein Verhältnis mit Yvonne." Die beiden hätten sich lediglich gut verstanden und gemeinsam Dinge unternommen. "Aber das hat meiner Frau nicht gepasst und deswegen hat sie diese Welle losgetreten." Iris Klein trägt die Fremdgeh-Vorwürfe gegen ihren Mann seit Wochen vehement nach Außen. Peter Klein habe daraufhin gemerkt, "dass die Gefühle zu meiner Frau dadurch immer weniger wurden und ich immer mehr Gefühle zu Yvonne entwickelt habe".

Zuletzt hatte Iris Klein "Beweise" in Form eines Chatverlaufs in einer inzwischen nicht mehr abrufbaren Instagram-Story gepostet. Darin waren Sätze zu lesen wie "Guten Morgen mein Schatz" und "Ich liebe dich". Demnach seien diese Nachrichten von Peter Klein an Woelke geschickt worden. Zudem erklärte Iris Klein, ihr gegenüber habe Peter Klein seine Liebe zu Woelke gestanden. Später schrieb Iris Klein, Yvonne Woelke habe sie angerufen und gesagt, dass die Liebe nicht auf Gegenseitigkeit beruhe. Nur Peter Klein habe sich verliebt, Woelke wolle bei ihrem Ehemann bleiben.

In seinem Video bestätigt Peter Klein die Echtheit des Chatverlaufs. Er habe Nachrichten an Woelke geschrieben, "die man einer verheirateten Frau nicht schreiben sollte". Er bereue es, nicht von Beginn an mit offenen Karten gespielt zu haben. Die Schuld an der aktuellen Situation gibt der 55-Jährige aber Iris Klein. "Eigentlich hat zu dieser Situation, in der wir uns jetzt befinden, der Post meiner Frau geführt, in dem sie mich öffentlich angeklagt hat, dass ich sie betrüge."

Er habe sich schwer verletzt gefühlt. "Ich konnte ihr das nicht verzeihen, vielleicht habe ich mich deshalb zu Yvonne hingezogen gefühlt". Peter Klein betont, nichts für seine Gefühle zu können, bereut aber, sich in Lügen verstrickt zu haben. Nun sei er froh, dass endlich alles vorbei sei.