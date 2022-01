Einer seiner nächsten Wege wird Pietro Lombardi wohl in die Werkstatt führen. Seine Autoscheibe ist nach einem Einbruchsversuch schließlich nur noch Schrott. Der Sänger nimmt den Schaden dennoch mit einigem Galgenhumor - und macht eine Ansage.

Wenn es um sein Auto geht, ist Pietro Lombardi in jüngster Zeit ziemlich vom Pech verfolgt. Rund ein halbes Jahr ist es her, dass er den Verlust des Mercedes-Sterns an seinem Wagen beklagen musste. Nun haben sich ein oder mehrere Übeltäter noch etwas drastischer an dem Pkw des 29-Jährigen zu schaffen gemacht.

Lombardi hat dies in einer Story auf seiner Instagram-Seite dokumentiert. Zu sehen ist die hintere Seitenscheibe des Geländewagens, die stark zersplittert ist. Das Fenster komplett einzuschlagen, haben der oder die Täter hingegen offenbar nicht geschafft.

"Du Fischkopf, Alter"

Lombardi kommentiert den Anblick mit sarkastischem Humor. "Bruder, ja, dann mach's doch richtig und mach die Scheibe kaputt. Aber so halbe Sachen?", entfährt es ihm. Der Sänger lässt seine Handykamera auf eine Mineralwasserflasche im Fußraum des Wagens gleiten. Dies sei das einzige, was in dem Auto zu holen gewesen wäre, erklärt Lombardi, garniert mit Worten wie "Du Bauer" oder "Du Fischkopf, Alter" in Richtung des Autoknackers und seiner möglichen Gehilfen.

Zugleich macht der ehemalige "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner eine deutliche Ansage: "Sei froh, dass ich dich nicht erwischt hab."

Er sei sich zu "100 Prozent sicher", dass die Tat nicht von einem "Hater", der ihn als Promi auf dem Kieker hat, begangen worden sei, sagt Lombardi. "Es sind diese Personen, wenn man eine alte Dame auf der Straße sieht mit einem Handy in der Hand, die dann das Handy klauen und abhauen", ist er überzeugt und ergänzt: "Egal, wann und wo ich euch erwische, ob ihr es bei einer alten Dame macht, bei einem Taxifahrer ... ich schwör's euch: Ich lass euch nicht mehr los."

"Sind das böse Menschen?"

Gleichwohl kommt Lombardi auch ins Grübeln, was der Grund für den Vandalismus gewesen sein könnte. "Ich stell mir die Frage: Sind das wirklich böse Menschen? Ich glaube nicht", sinniert er. Er nehme an, die Täter würden "unter Druck gesetzt, dass sie das machen müssen. Und ja, eigentlich tut's mir auch wiederum leid", zeigt der Sänger seine mitfühlende Seite.

Doch so oder so: "Ich muss es auf jeden Fall melden natürlich", stellt Lombardi klar. "Und dann werde ich die Scheibe reparieren die Tage." Trotz geborstener Scheibe sieht man ihn kurz darauf dann auch schon wieder singend am Steuer. Die Laune hat er sich von dem unerfreulichen Ereignis also nicht komplett verhageln lassen. Und das ist auch gut so.