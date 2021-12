Am 25. November trat Pietro Lombardi noch in Dortmund auf - weitere Konzerte von ihm soll es nun aber vorerst nicht geben.

Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Getreu diesem Motto zieht Pietro Lombardi angesichts der aktuellen Corona-Situation nun selbst die Reißleine. Seine eben erst begonnene Tour wird nicht fortgesetzt, auch wenn der 29-Jährige darüber "sehr traurig" ist.

Pietro Lombardi bricht wegen der Corona-Pandemie seine laufende Tour nach nur drei Konzerten ab. Das verkündete der Sänger auf seiner Instagram-Seite. "Es fühlt sich nicht richtig an. Es wäre verantwortungslos von mir, die Tour weiterzuspielen", erklärt er in einem emotionalen Video.

Die ausgefallenen Konzerte sollen im März kommenden Jahres nachgeholt werden. Er hoffe, "dass bis dahin alles besser geworden ist", sagt der Sänger. Auch wie schwer ihm die Entscheidung gefallen sei, erklärt er in dem Instagram-Post: "Ich bin sehr traurig." Sicherheit und Gesundheit von Crew und Fans gingen aber vor.

"Wir haben aktuell Dortmund gespielt, Zürich und Luxemburg", so der Sänger. "Und ich bin sehr glücklich über jeden, der da war." Für die Fans, die bereits Karten für einen der geplanten Auftritte hätten, erklärt er zudem, die Tickets behielten ihre Gültigkeit.

"So ein rücksichtsvoller Ehrenmann"

Lombardis Follower auf Instagram zeigen viel Verständnis und loben die "richtige und gute" Entscheidung, die Konzerte abzusagen. "Lieber mit gutem Gewissen eine Tour machen, statt mit Bauchschmerzen weiterzuziehen", heißt es unter anderem in den Kommentaren. "So ein rücksichtsvoller Ehrenmann", lautet ein weiteres Statement.

Seine Tour hätte Lombardi noch bis kurz vor Weihnachten durch mehrere deutsche Städte geführt, darunter Köln, Frankfurt am Main, München und Hamburg. Sein letztes Konzert in diesem Jahr hätte am 22. Dezember in Berlin stattgefunden.

Pietro Lombardi hatte sich zu Jahresbeginn selbst mit dem Coronavirus infiziert. Er überstand die Krankheit mit lediglich leichten Symptomen. Er kürzlich zeigte er sich angesichts der Bilder aus seiner Heimatstadt Köln und den dortigen Karnevalspartys entsetzt und fand deutliche Worte. Unter anderem nannte er die Feiernden "absolut unverschämt".