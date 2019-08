Huch, was ist denn da passiert? Pietro Lombardi präsentiert sich mit neuer Frisur, und die wirft einige Fragen auf. Auf eine davon hat der Sänger eine Antwort, nämlich die nach dem Warum.

Pietro Lombardi kennt man ja eigentlich nur mit sehr kurzem Haar in einem natürlichen Mittelblond, das er in der Regel unter einer Baseballkappe versteckt. Nun aber präsentiert sich der "Senorita"-Sänger mit platinblondem Schopf mal oben ohne und scheint selbst noch etwas unsicher bezüglich des neuen Looks zu sein.

Bei Instagram hat der 27-Jährige ein Bild hochgeladen, auf dem er eher skeptisch in die Kamera schaut und sich mit der linken Hand über die neue Haarpracht streicht. Dazu schreibt er: "Wer Wetten verliert, muss sie auch einlösen können. Ich find's gar nicht mal so schlecht, oder was sagt ihr?" Welche Wette er gegen wen verloren hat, lässt er leider offen.

"Es ist grauenvoll"

Lombardi erfährt ein bisschen Zuspruch, allerdings sind die meisten Kommentare doch eher verhalten bis gemein. "Ich lach mit tot", "Augenbrauen noch blond färben, und du könntest Karneval als Slim Shady (Eminem) durchgehen" oder "Stehst wenigstens zu deinem Wort, auch wenn das kacke aussieht" ist da zu lesen. Rapper Xatar vergleicht ihn mit dem gefallenen Basketball-Star Dennis Rodman, und Jana Ina Zarella meint: "Es ist tatsächlich nicht schlecht. Es ist grauenvoll."

Und das, wo sie doch schon seit einer Weile versucht, den Single endlich mal wieder an die Frau zu kriegen. Im Interview mit "t-online" meint die "Love Island"-Moderatorin: "Ich mache auf Instagram immer viele Witze darüber, dass ich für Pietro eine neue Freundin suche. Sobald ich das sage, kann sich keiner vorstellen, wie viele Nachrichten ich bekomme. Auch wenn ich keinen Aufruf mache, schreiben mir Mädels, ob ich sie mit Pietro verkuppeln kann."

Die 42-Jährige leitet die Anfragen dann einfach an Lombardi weiter und hofft, dass es irgendwann mal etwas Passendes für ihn dabei ist. Ob sie angesichts des neuen Looks des DSDS-Juroren allerdings auch weiterhin derartig mit Verkupplungsanfragen bombardiert wird, ist fraglich. Auf einem weiteren Foto trägt der singende Single aber sicherheitshalber auch schon wieder seine obligatorische Basecap.