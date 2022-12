Ganz nebenbei gibt Moderator Louis Klamroth in einem Interview bekannt, dass er und Klima-Aktivistin Luisa Neubauer ein Paar sind. Dass sich die beiden bald auch im beruflichen Kontext begegnen, schließt der Plasberg-Nachfolger jedoch aus.

Klima-Aktivistin Luisa Neubauer und Moderator Louis Klamroth sind ein Paar. Das verrät der Plasberg-Nachfolger nun beiläufig in einem Interview. Im Gespräch mit dem Medienmagazin DWDL wird er auf die Beziehung mit der 26-Jährigen angesprochen. "Da ich mit einer Person des öffentlichen Lebens zusammen bin, hat das Publikum aus meiner Sicht einen Anspruch darauf, das zu wissen. Deshalb ist es mir wichtig, an der Stelle transparent zu sein", sagt Klamroth.

Im weiteren Verlauf des Interviews geht der "Hart aber fair"-Moderator auf den möglichen Interessenkonflikt ein, der durch die Beziehung mit der Klima-Aktivistin entstehen könnte: "Journalistische Unabhängigkeit ist mein Grundsatz. Darauf können sich meine Zuschauerinnen und Zuschauer immer verlassen". Dass sich Klamroth und Neubauer demnächst in dem Polit-Talkmagazin begegnen, schließt der Moderator deshalb aus. "Dass meine Partnerin nicht Gast meiner Sendung sein wird, versteht sich doch von selbst", sagt er.

Auch fernab der Sendung sind öffentliche Liebesbekundungen und gemeinsame Auftritte der beiden in Zukunft wohl eher unwahrscheinlich. "Mein Privatleben wird auch in Zukunft privat bleiben", sagt der 33-Jährige. Auch Luisa Neubauer hielt sich in Bezug auf ihr Privatleben in der Vergangenheit bedeckt.

Im Januar 2023 wird Klamroth Frank Plasberg bei "Hart aber fair" ablösen. Plasberg hatte die Sendung mehr als 20 Jahre moderiert. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter in der TV-Szene. Bereits seit 2016 moderierte Klamroth die ntv-Polit-Talkshow "Klamroths Konter". Er ist der Sohn des Schauspielers Peter Lohmeyer. Neubauer ist eine der Hauptorganisatoren der Protestbewegung Fridays for Future und das deutsche Gesicht der Klimabewegung.