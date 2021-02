In wenigen Wochen werden Jessica Paszka und Johannes Haller zum ersten Mal Eltern. Bis dahin wollen die zwei Reality-TV-Stars eigentlich verheiratet sein, um für das Baby denselben Nachnamen zu tragen. Doch ist das in ihrer Wahlheimat Ibiza gerade nicht so einfach, wie sie jetzt feststellen müssen.

Gerade erst hat Jessica Paszka ein Foto von sich bei Instagram gepostet, das deutlich macht, wie wenig Zeit noch vergehen wird, bis ihr erstes Kind auf die Welt kommt. Auf dem Bild ist sie nackt von der Seite zu sehen, der Babybauch hat bereits einen beachtlichen Umfang. Dementsprechend läuft ihr und ihrem Verlobten Johannes Haller allerdings gerade die Zeit davon. Denn eigentlich wollten die beiden Reality-TV-Stars bis zur Geburt verheiratet sein. Diese Pläne stehen allerdings aktuell unter keinem guten Stern.

Erst kürzlich ist die 30-jährige Influencerin zu Haller nach Ibiza gezogen. Für Ausländer ist es dort jedoch gar nicht so einfach, den Bund der Ehe zu schließen, wie der 34-Jährige jetzt in seiner Instagram-Story erklärt. Dort berichtet er von einem "unentspannten" Vormittag. Er sei noch nicht einmal dazu gekommen, zu frühstücken, erzählt er. Stattdessen telefoniere er schon länger mit dem deutschen Konsulat in Palma. "So romantisch eine Hochzeit in der Theorie ist, umso so unromantischer ist es, standesamtlich zu heiraten." Zunächst müssten nämlich viele rechtlichen Dinge geklärt werden.

Dokumente mehrsprachig erforderlich

Johannes Haller und Jessica Pasczka möchten bei der Geburt denselben Nachnamen tragen, damit auch der des Kindes gleich klar ist. Deswegen ist es ihr erklärtes Ziel, noch vor dem Termin standesamtlich zu heiraten. Allerdings hat das Paar offenbar die Bürokratie in Deutschland und Spanien unterschätzt. Nun erklärt Haller in dem Video, was er alles benötige: Bestätigung des neuen Wohnsitzes, Geburtsurkunde et cetera. Wichtig sei dabei, dass alle Dokumente mehrsprachig vorlägen und beglaubigt seien. Und in seine Planung sei Corona noch nicht einmal mit einberechnet. "Heiraten, bevor das Baby zur Welt kommt, das ist nicht nur wegen Corona fast schon aussichtslos - das war Wunschdenken", so Haller weiter.

Jessica Paszka war im Jahr 2017 "Die Bachelorette", Johannes Haller nahm damals als Kandidat an dem RTL-Datingformat teil. Allerdings belegte er nur den zweiten Platz, Paszkas letzte Rose ging an David Friedrich. Nach der "Bachelorette" nahm Haller im Jahr 2018 auch an den Formaten "Bachelor in Paradise" und "Promi Big Brother" teil. Im Sommer 2019 war er gemeinsam mit seiner damaligen Partnerin, Ex-"Bachelor"-Teilnehmerin Yeliz Koc, in der Show "Das Sommerhaus der Stars" zu sehen. Koc ist inzwischen mit Jimi Blue Ochsenknecht glücklich. Haller und Paszka kamen dann im Herbst des vergangenen Jahres doch noch zusammen und gaben im Dezember ihre Verlobung bekannt. Kurz darauf bestätigten sie zudem die Schwangerschaft Paszkas.