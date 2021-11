Brauchen wir mehr Harmonie im TV? Wie soll gute Unterhaltung in Zukunft aussehen und wird es Thomas Gottschalk gelingen, wieder die gesamte Familie vor dem TV zu vereinen? Die Antworten darauf gibt's in einer neuen Folge von "Ditt & Datt & Dittrich".

Was haben das "Sommerhaus der Stars" und die ehemalige Samstagabend-Show "Wetten, dass..?" gemeinsam? Auf den ersten Blick rein gar nichts, außer, dass beide in die Sparte der TV-Unterhaltung eingeordnet werden. In der neuen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" sprechen Verena und Ronny über unsere Fernseh-Landschaft, die nach Meinung der beiden immer mehr im Würgegriff von Social Media ist. Dittrich und der Hausmeister fragen: Was wird heutzutage eigentlich noch als Unterhaltung definiert? Leute, die am lautesten brüllen und am meisten polarisieren, bekommen besonders viel Sendezeit. Jüngste Beispiele sind: der "junge Löwe" Mike Cees im "Sommerhaus" oder die Sendung "Promis unter Palmen", bei der man für die Quote sogar homophobe Äußerungen einiger Teilnehmer in Kauf nahm.

Vieles, was dem Zuschauer heute unter dem Deckmantel der Unterhaltung präsentiert wird, kann man treffend mit dem Ausspruch "Promotion brutal" beschreiben, ein Zitat, welches vom österreichischen Musiker Falco stammen soll. Mit gutem Entertainment haben viele der aktuellen Shows jedenfalls nicht das Geringste zu tun. Es ist in weiten Teilen nichts anderes, als die geduldete Entgleisung jeglicher Moral, der Abgesang auf alles, was gelungenes Fernsehen einmal ausgemacht hat.

Die Gesellschaft lechzt nach Krawall

TV-Macher orientieren sich immer stärker an den Entwicklungen in den sozialen Medien, wo das Klima immer rauer wird. Darin offenbart sich vor allem eines: die Ideen- und Mutlosigkeit vieler Fernsehkreativer. Die Gesellschaft lechzt nach immer mehr Krawall, mehr Drama, mehr Remmidemmi. Es reicht nicht mehr, einfach nur nett mit einer großen Show am Wochenende die ganze Familie vor den Bildschirmen zu vereinen. Die ganze Woche über tauchen neue Formate auf. Viele davon sind Rohrkrepierer, die schnell wieder in der Versenkung verschwinden. Alles muss immer noch lauter und noch verrückter sein.

Wir sehen keine organische Entwicklung, fiebern nicht mehr mit, entwickeln keine Sympathien mehr. Wenn Unterhaltung dann auch noch Bauchschmerzen bereitet, haut nichts mehr richtig hin. Verena und Ronny sprechen über die TV-Unterhaltung in Bezug auf die Spezial-Ausgabe von "Wetten, dass..?", die am kommenden Samstag ausgestrahlt wird. Eine Familienshow wie diese gibt es im deutschen Fernsehen nicht mehr. Doch nun kehrt die Kult-Show, sieben Jahre nach der letzten Ausstrahlung, auf die TV-Bildschirme zurück. Es soll sich um eine einmalige Sondersendung handeln, bei der keine Influencer erwünscht sind, sondern wieder echte Stars auf dem berühmten Sofa Platz nehmen.

Brauchen wir statt noch mehr Gebrüll nicht endlich wieder mehr Harmonie und Entschleunigung auf den heimischen Mattscheiben? Und wie sollte gute Unterhaltung in Zukunft aussehen? Antworten auf diese Fragen gibt es jetzt - in einer neuen Folge von "Ditt & Datt & Dittrich".