Sequel von "Sex and the City" Wenn die Sex-Kolumnistin plötzlich rot wird Von Verena Maria Dittrich

"Sex and the City" ist zurück und damit nicht nur Carrie Bradshaw, sondern auch viele Klischees. Die Fans laufen Sturm. Im ntv-Podcast "Ditt & Datt & Dittrich" dreht sich dieses Mal alles um die New Yorker Freundinnen und die Frage, ob das Sequel der Kultserie sogar schadet.

17 Jahre nach dem Ende der letzten Staffel rund um das Leben von vier New Yorker Freundinnen ist "Sex and the City" wieder zurück. Die liebenswerten modeaffinen Frauen von einst sind inzwischen in ihren Fünfzigern. Unabhängig von der traurigen Tatsache, dass gerade die Verrückteste unter ihnen, die nymphomane Samantha, nicht mehr zum Cast gehört, sind die Macher sichtlich bemüht, die Fans der Kultserie vor den Bildschirmen zu vereinen. Aber gelingt das auch?

Viel wurde vorab und besonders dieser Tage über das Sequel in den sozialen Netzwerken geschrieben. Die Kritiken waren zum Teil vernichtend. Fans stürmten die Seite des US-Streamingdienstes HBO Max und ließen ihrer Enttäuschung über die neue Staffel, die den Titel "And Just Like That …" trägt, freien Lauf. Dabei wollten die Macher gerade mit dem Aufzeigen von mehr Diversität zeigen, dass man im Heute angekommen ist.

In der neuen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" spricht Verena, die mit der Originalserie erwachsen geworden und ein großer Fan der ersten Stunde ist, mit Ronny über die "Sex and the City"-Fortsetzung und den krampfhaften Versuch, alles richtigzumachen. Denn schon die ersten Folgen bleiben weit hinter ihren Möglichkeiten zurück. Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) wirkt nur noch wie eine Parodie ihres früheren Serien-Ichs. Besonders unangenehm: Die berühmte Sex-Kolumnistin podcastet jetzt, läuft aber peinlich berührt rot an, als sie gefragt wird, ob, wann und wo sie masturbiert.

Feministinnen, hohe Schuhe und alte weiße Cis-Männer

In der Kultserie aus den Neunzigern ist es immer auch um Feminismus gegangen. Und selbstverständlich können Feministinnen zum Beauty-Doc gehen. Aber es mutet mehr als unglaubwürdig an, wenn Vorzeige-Feministin Miranda, inzwischen ergraut, einerseits sagt, es gäbe wichtigeres, als jung auszusehen, sich aber anderseits in Highheels durch halb Manhattan quält. Sie humpelt. Es steht ihr förmlich ins Gesicht geschrieben, dass ihre Füße schmerzen.

"And Just Like That …" versucht krampfhaft hip und jugendlich zu wirken. Etwa, wenn Carrie von ihrem Instagram-Account erzählt. Auch Diversität ist kein Kriterium für Qualität. So will man einerseits aufzeigen, dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt hat, spricht dann aber beispielsweise respektlos über den Nachbarn, der sich nach Carries Befinden erkundigt, aber leider das Pech hat, ein "alter weißer Cis-Mann zu sein". Und dann auch noch einer, der es wagt, in seinen eigenen vier Wänden "einen weißen Hoodie" zu tragen.

Ist es wirklich so, wie viele Fans beklagen? Die neue Staffel "ruiniert all die wundervollen Erinnerungen" an die Kultserie mit jeder weiteren Szene? Was sagt Ronny zu der öffentlichen Schelte und dem Vergleich, die Autoren vom "Sex and the City"-Sequel seien wohl dieselben wie die der letzten Staffel von "Game of Thrones" gewesen? Antworten darauf und mehr - jetzt bei "Ditt & Datt & Dittrich".