Was bedeuten die weitreichenden Lockerungen für die Impfpflicht?

Die Corona-Maßnahmen in Deutschland sollen größtenteils fallen, der "Freedom Day" kommen. Was bedeuten diese Ankündigungen für die Impfpflicht? Ist die pandemische Lage wirklich bald Geschichte?

Der Expertenrat der Bundesregierung glaubt, dass die Corona-Maßnahmen in den kommenden Wochen nach und nach zurückgefahren werden können - natürlich nur, wenn die Inzidenzen und die Hospitalisierungsraten sinken. Die FDP geht sogar einen Schritt weiter und sagt, viele Einschränkungen wie die 2G-Regeln seien schon jetzt "nicht mehr verhältnismäßig" und könnten sofort aufgehoben werden.

Nun ist für den Frühlingsbeginn auch in Deutschland ein sogenannter "Freedom Day" geplant, wie er schon in vielen anderen europäischen Ländern stattgefunden hat. An diesem Tag sollen nicht alle, aber die meisten Corona-Maßnahmen wegfallen. Womöglich sogar die Maskenpflicht?

Wo vor einigen Wochen noch Sorge ob einer möglichen neuen Virus-Mutante herrschte, ist jetzt vielerorts von Hoffnung und einem Ende der Pandemie die Rede. Ist damit die pandemische Lage nicht nur politisch, sondern auch in der Realität bald Geschichte?

Der Fahrplan der "Gurkentruppe"

In der aktuellen Folge des ntv-Podcasts "Ditt & Datt & Dittrich" sprechen Verena und Ronny mit dem Pfleger Axel Max über vorschnelle Lockerungen auf der einen Seite und den Zickzack-Kurs einiger Politiker auf der anderen. Jüngstes Beispiel: Markus Söder. Auch der bayerische Ministerpräsident fordert weitreichende Lockerungen und eine schnelle Exit-Strategie aus der Pandemie. Diese umfasst unter anderem die einrichtungsbezogene Impfpflicht, für deren Gesetz Söder mitstimmte, jedoch ohne einen konkreten Fahrplan für deren Umsetzung in der Schublade zu haben.

Ist der deutsche "Freedom Day" eine gut durchdachte Entscheidung? Oder nichts weiter als die nächste Nebelkerze der Bundesregierung, die sich, wie oft moniert wird, wie "eine Gurkentruppe" durch diese Pandemie laviert? Frei nach dem Motto: Wir verkünden den "Tag der Freiheit" und schauen mal, was dann passiert. Denn mit steigenden Temperaturen geht bekanntlich die Hoffnung einher, Corona endlich in den Griff zu kriegen. Doch die Erfahrungen der Herbstmonate 2021 und 2020 haben uns gelehrt, dass diese Hoffnungen oft trügerisch waren.

Ob der nächste Herbst die Regel-Spirale wieder in Gang setzen wird, kann aktuell niemand genau abschätzen. Die Omikron-Variante jedoch hat trotz der hohen Zahlen von Neuinfektionen und Inzidenz ihren Schrecken längst verloren. Eine Frage lässt die Hosts von "Ditt & Datt & Dittrich" in diesem Zusammenhang aber nicht los: Wenn jetzt alles gelockert wird, wie sieht es dann mit der Impfpflicht aus? Wäre diese überhaupt noch umsetzbar?