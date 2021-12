Über einen Heiratsantrag würde Kylie Jenner sich vielleicht sogar freuen. Schließlich erwartet sie mit Travis Scott ihr zweites Kind. Dass ein aufdringlicher Fan jedoch nachts auf Jenners Matte steht, um um ihre Hand anzuhalten, kann die Polizei gerade noch so verhindern.

Bei Kylie Jenner läuft es momentan ziemlich gut. Die Unternehmerin scheffelt mit ihrem Beauty-Imperium Geld ohne Ende, hat mit der dreijährigen Stormi eine entzückende kleine Tochter und erwartet mit ihrem Freund, Travis Scott, derweil Baby Nummer zwei.

Ob der Rapper um die Hand der 24-Jährigen anhalten möchte oder ob die beiden sogar vielleicht schon verlobt sind, ist nicht bekannt. Doch mit aller Wahrscheinlichkeit lässt sich davon ausgehen, dass Jenner bei einem Heiratsantrag von Scott eher Ja sagen würde als bei einem von ihrem aufdringlichen Fan, der am vergangenen Donnerstag ohne Einladung versuchte, sich Zutritt zu ihrem Grundstück zu verschaffen.

Wie das Promiportal "TMZ" berichtet, habe die Polizei in Los Angeles einen jungen Mann festgenommen, der der Reality-TV-Darstellerin einen Heiratsantrag machen wollte. Sogar einen Strauß Blumen für Jenner habe er dabeigehabt. Um auf ihr Grundstück zu gelangen, soll er über einen Zaun geklettert sein. Anschließend habe er an der Tür geklopft und nach der werdenden Mutter gefragt.

Nicht der erste Eindringling

Der Haken an der Sache: Der Stalker stand auf dem falschen Grundstück und klingelte bei Jenners Nachbarn. Als diese die Polizei verständigten, erklärte der 23-Jährige, er habe der werdenden Mutter seine Liebe gestehen und einen Antrag machen wollen. Die Beamten nahmen ihn kurz darauf wegen Hausfriedensbruch fest.

Ob Kylie Jenner von all dem in der Nacht mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Es ist jedoch nicht das erste Mal, dass sie zur Zielscheibe von Stalkern wird. Erst im vergangenen Juni wurde ein 35-Jähriger erst von Jenners Security aufgegriffen und später von der Polizei verhaftet. Er habe sich geweigert, das Gelände zu verlassen, bevor er ihr nicht seine Liebe gestanden habe. Der Mann sei bereits öfter vor Jenners Haus in Los Angeles gesehen worden, heißt es.