Nach ihrem Klinikaufenthalt stand Madonnas Welttournee auf der Kippe. Doch nun gibt die "Königin des Pops" vor jubelnden Fans ihr Auftaktkonzert in London. Nicht alles läuft dabei reibungslos ab. Halt macht die 65-Jährige auch in zwei deutschen Städten.

Dreieinhalb Monate nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus wegen gesundheitlicher Probleme hat Pop-Ikone Madonna ihre teilweise verschobene und von den Fans herbeigesehnte Welttournee in Großbritannien gestartet. Zum Auftakt ihrer "Celebrations"-Tournee stand die US-Sängerin am Samstag in der Londoner O2-Arena auf der Bühne. Anschließend tourt die 65-Jährige durch Europa und Nordamerika. Mit der Tournee feiert Madonna ihr 40-jähriges Jubiläum.

Bei der ersten von vier ausverkauften Shows in London hatte Madonna zunächst mit einigen technischen Problemen zu kämpfen. Nachdem sie die Bühne in gewohnt spektakulärem Outfit und mit einer kraftvollen Interpretation ihres Hits "Nothing Really Matters" aus dem Jahr 1998 betreten hatte, musste sie den Auftritt aufgrund von Soundproblemen kurzzeitig unterbrechen. "Das ist genau das, was man an seinem Eröffnungsabend nicht haben will, das war nicht geplant", sagte Madonna.

Doch nach dieser kleinen Panne klappte Madonnas Bühnenshow offenbar reibungslos: Der Star begeisterte die Konzertbesucher mit älteren Hits wie "Everybody" aus dem Jahr 1982, "Holiday" von Jahr 1983 und "Hung up" von 2005. Dabei schlüpfte die Sängerin immer wieder in kultige Kostüme aus Leder und Gold. "Madonna ist die Königin des Pop", sagte Konzertbesucherin Janet Hutton vor Konzertbeginn. Es gebe andere Leute wie Britney Spears, Beyoncé oder Ariana Grande, aber "nur eine Madonna".

Auftritte in Köln und Berlin

Nach ihren Auftritten in London wird die US-Sängerin unter anderem in Paris, Montreal und Mexiko-Stadt auf der Bühne stehen. In Deutschland sind je zwei Auftritte in der Lanxess Arena in Köln Mitte November sowie in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin Ende November geplant. Nach Angaben ihres Produzenten Stuart Price wird die Show eine "Dokumentation ihrer Karriere" sein, in der Archivmaterial und Studioaufnahmen aus vier Jahrzehnten zum Einsatz kommen. 1983 war Madonna mit ihrem Hit "Holiday" der Durchbruch gelungen.

Die Sängerin hatte zuletzt mehrere Tage auf der Intensivstation eines Krankenhauses in New York verbracht, nachdem sie im Juni bewusstlos in ihrer Wohnung aufgefunden worden war. Ihr Management teilte mit, dass die Sängerin von Welterfolgen wie "Like a Prayer", "Material Girl" und "Like a Virgin" an einer "schweren bakteriellen Infektion" litt. Der erste Teil ihrer Tournee, der durch Nordamerika führen sollte, wurde daraufhin verschoben.

Die als Madonna Louise Ciccone geborene Sängerin zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie veröffentlichte seit Anfang der 80er Jahre 14 Studioalben und gewann siebenmal den begehrten Grammy-Musikpreis. Die Mutter von zwei leiblichen und vier Adoptivkindern trat zudem in mehreren Filmen als Schauspielerin auf.