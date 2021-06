So kann Archie nie Prinz werden Prinz Charles will Monarchie abspecken

Im Interview mit Oprah Winfrey äußerst Herzogin Meghan vor einiger Zeit, dass ihr Sohn Archie womöglich aufgrund seiner Hautfarbe keinen Prinzen-Titel erhalten habe. Nun wird klar, dass das bei einer Thronbesteigung von Prinz Charles auch so bleiben wird. Der Grund dafür soll aber ein finanzieller sein.

Zwar ist Queen Elizabeth derzeit noch die Herrscherin über das britische Königshaus, doch eines Tages wird ihr Sohn Charles diese Rolle bekleiden. Wenn es so weit ist, könnte sich für Harry und Meghans Erstgeborenen Archie und die nun auf die Welt gekommene Tochter Lilibet Diana in Sachen Adelstitel einiges ändern.

Laut "The Sun" besagt eine 1917 erlassene Anordnung, dass sämtliche Enkelkinder von männlichen Nachfahren des Throninhabers automatisch den Titel "Prinz" beziehungsweise "Prinzessin" erhalten. Sobald Charles den Thron besteigt, ist es also so weit. Allerdings möchte Charles das gar nicht umsetzen, wie jetzt die britische "Mail on Sunday" berichtet.

Volk soll entlastet werden

Wenn er eines Tages König wird, möchte er die Monarchie nämlich deutlich verschlanken und die Anzahl der Royals in der ersten Reihe auf ein Minimum reduzieren. Das habe vor allem auch einen finanziellen Aspekt, so der 72-Jährige. Seiner Meinung nach möchte das britische Volk nicht zwangsläufig für eine ständig wachsende Monarchie bezahlen. Das habe er seinem Sohn Harry und dessen Frau auch bereits mitgeteilt, so Charles weiter. Aktuell lasse er alle rechtlichen Dokumente dementsprechend ändern.

Während die Kinder von Prinz William und Herzogin Kate - George , Charlotte und Louis - alle mit Prinz beziehungsweise Prinzessin angesprochen werden, besitzen Archie und die erst kürzlich geborene Lilibeth Diana keinen Titel. Während es kurz nach Archies Geburt noch hieß, Harry und Meghan wollten ihm damit ohnehin nicht belasten, erklärte Meghan im skandalträchtigen Interview mit US-Talkerin Oprah Winfrey, dass Archie ein Titel womöglich aufgrund seiner Hautfarbe nicht gegeben wurde - obwohl dem Zweijährigen mit einem Prinzen-Titel ein ganz anderer Schutz zuteilgeworden wäre.