Ganz England trauert nach der EM-Niederlage. Allen voran Prinz William, Herzogin Kate und der Hingucker des Abends: Prinz George. Der junge Royal hat die bittere Pleite live miterlebt und konnte mit seinen Emotionen sicher sogar die Herzen der italienischen Rivalen erweichen.

Selbst die royalen Unterstützer konnten die Niederlage nicht mehr abwenden: England verlor am Sonntagabend das Finale der Fußball-Europameisterschaft im Elfmeterschießen und das ausgerechnet im heimischen Wembley-Stadion gegen den neuen Europameister aus Italien.

Auf der Ehrentribüne drückten zuvor 120 lange Minuten Prinz William, Herzogin Kate und ihr ältester Sohn Prinz George vergeblich die Daumen für ihre "Three Lions". Nach dem letzten verschossenen Elfmeter der Engländer war ein Zuschauer besonders traurig: der siebenjährige Prinz George.

Dabei hatte es für die englische Nationalmannschaft und die royalen Fußball-Fans zunächst gut ausgesehen. Bereits in der zweiten Minute gelang den Engländern der Führungstreffer. Für George gab es kein Halten mehr. So gelöst hat man den Nachwuchs von William und Kate selten gesehen: Der junge Fußball-Fan sprang in die Luft, jubelte und klatschte vor Freude strahlend in seine Hände.

Die so authentische und ehrliche Reaktion des jungen Royals wird in den sozialen Medien vielfach geteilt. Im Partnerlook mit seinem Vater drückte George bis zur letzten Sekunde fest die Daumen - doch es half alles nichts.

Nach dem Elfmeterschießen, in dem die englische Mannschaft der "Squadra Azzurra" unterlag, war dem Siebenjährigen die Trauer und Enttäuschung deutlich anzusehen.

Prinz William muss George trösten

Die royalen Fans waren geschockt von dem Ergebnis. Papa William musste seinen Sohn, der sich natürlich ein anderes Ergebnis erhofft hatte, nach dem Spiel trösten und in die Arme schließen. Auch Herzogin Kate schien das Spiel auf den Magen geschlagen zu haben. Sichtlich traurig legte sie ihre Hand auf ihren Bauch, was sofort zu Baby-Gerüchten führte.

Eine Stunde nach dem Triumph der Italiener hatte William seine Worte dann wiedergefunden und den ersten Schock verdaut. Auf dem offiziellen Instagram-Account seiner Familie schrieb er zu einem Foto der geschlagenen britischen Mannschaft: "Herzzerreißend. (...) Ihr seid alle so weit gekommen, aber leider war dieses Mal nicht unser Tag. Ihr könnt alle den Kopf hochhalten und stolz auf euch sein - ich weiß, dass da noch mehr kommen wird." Auch an den Sieger richtete Prinz William ein paar Worte und gratulierte der "Squadra Azzurra" zu "einem großartigen Sieg".

Wenn Prinz George dieses Finale verarbeitet hat, kann er sich schon auf das nächste Turnier freuen, in dem er seine "Three Lions" feurig anfeuern kann. Auch dann wird er die Fußball-Welt sicher wieder im Sturm erobern.