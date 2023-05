Ohne weitere Umschweife nimmt Prinz Harry nach der Krönung seines Vaters Charles III. den nächsten Flieger zurück in die USA. Neben dem abgekühlten Verhältnis zu seiner britischen Verwandtschaft gibt es in der Wahlheimat etwas zu feiern: den vierten Geburtstag seines Sohnes Archie.

Prinz Harry ist unmittelbar nach der Krönung seines Vaters Charles wieder zurück in den USA. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Airline-Mitarbeiter. Demnach sei der 38-Jährige am Samstagabend (Ortszeit) in Los Angeles gelandet.

Ein Grund für die schnelle Rückkehr: Während Charles III. am Samstag in London zum König gekrönt wurde, feierte Archie Mountbatten-Windsor, der Sohn von Harry und Meghan, am Samstag seinen vierten Geburtstag. Meghan war während der Krönung mit den gemeinsamen Kindern Archie und der einjährigen Lilibet zu Hause in Kalifornien geblieben.

Harry nahm zwar an der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey teil. Er machte sich im Anschluss jedoch umgehend auf den Heimweg nach Kalifornien. Dass sein Kurzbesuch in der alten Heimat das Verhältnis merklich aufpoliert, gilt jedoch als fraglich. Wie erwartet war er nicht dabei, als die Königsfamilie sich auf dem Palast-Balkon präsentierte und den Fans zuwinkte.

Harry spielt nur Nebenrolle

Auch bei der Krönungszeremonie in der Westminster Abbey wirkte er eher wie ein Zaungast als ein Teil der Familie. Er nahm zwei Reihen hinter seinem großen Bruder, Thronfolger William, und dessen Familie Platz - deutlich weiter hinten, als es nach seinem Rang als Fünfter in der Thronfolge eigentlich üblich gewesen wäre. Eine formelle Rolle wurde ihm - im Gegensatz zu seinem Bruder - nicht zugeteilt.

Harry hatte seine royalen Pflichten vor Jahren niedergelegt und war mit Meghan in die USA gezogen. Die beiden hatten ihre königliche Verwandtschaft immer wieder öffentlich angegriffen. Lange gab es Spekulationen, ob Harry überhaupt zur Krönung kommen würde, erst vor wenigen Wochen sagte er zu.