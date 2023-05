Der in Ungnade gefallene Royal erntete jede Menge Buhrufe.

Der Auftritt zweier Royals auf dem Weg zur Krönungszeremonie hinterlässt einen merkwürdigen Eindruck. Während Prinz Andrew ausgebuht wird, muss Prinz Harry alleine durch die Westminster Abbey schreiten - ohne Meghan. Auch seine letzte Vertraute, Prinzessin Eugenie, soll sich mittlerweile von ihm distanzieren.

Prinz Andrew ist auf seinem Weg zur Krönungszeremonie ausgebuht worden. Wie der britische "Mirror" berichtet, kamen aus der Menge an der Prachtstraße "The Mall" immer wieder Buh-Rufe, als er im Auto zur Krönung seines Bruders Charles III. in der Westminster Abbey gefahren wurde.

Soll nur noch zu Cousine Eugenie ein gutes Verhältnis haben: Prinz Harry. (Foto: picture alliance/dpa/PA Wire)

Bei der Krönung spielt der in Ungnade gefallene Royal keine Rolle. Er darf zwar beim Gottesdienst dabei sein, wird aber abseits der Königsfamilie sitzen und keine offizielle Aufgabe haben. Er ist nach den Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen kein arbeitendes Mitglied der Royals mehr. Andrew bestritt die Vorwürfe von Virginia Giuffre, zahlte aber Millionen in einer außergerichtlichen Einigung im US-Zivilverfahren.

Auch Prinz Harrys Auftritt hinterließ einen denkwürdigen Eindruck. Da seine Frau Meghan mit den zwei Kindern zu Hause in Kalifornien geblieben ist, musste er ohne Begleitung in der Westminster Abbey einlaufen. Er kam mit seinem Onkel Prinz Andrew und seinen Cousinen Beatrice und Eugenie. An der Tür trennten sich die royalen Gäste jedoch für ihren Gang durch die Kirche.

Dabei musste Harry alleine laufen. Vor ihm gingen Prinzessin Beatrice und ihr Mann, hinter ihm die schwangere Prinzessin Eugenie samt Gemahl. Umringt von den Ehepaaren war es umso auffälliger, dass Harry ohne seine Frau zur Krönung seines Vaters erschienen ist.

Nach den öffentlichen Angriffen auf das Königshaus gilt das Verhältnis der Königsfamilie und der Sussexes immer noch als angespannt. Es wird erwartet, dass Prinz Harry bei der Krönung keine große Rolle spielen wird. Immerhin darf er in der dritten statt vermuteten zehnten Reihe sitzen. Dort nahm er neben seinen Cousinen Platz.

Prinzessin Eugenie soll laut Informationen der "Bild"-Zeitung die einzige royale Verwandte sein, zu der Prinz Harry noch einen guten Draht hat, doch auch sie überlege mittlerweile, was sie ihm noch anvertrauen kann, und soll sich von ihm nach seinen zahlreichen Auftritten vor der Presse immer mehr distanzieren.