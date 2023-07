Prinzessin Charlotte, die Tochter von Prinz William und Herzogin Kate, fiebert auf der Tribüne beim Wimbledon-Finale zwischen dem Spanier Carlos Alcaraz und der serbischen Tennis-Ikone Novak Djokovic mit. Dabei stiehlt die Achtjährige sogar ihrer Mutter die Show.

Am Sonntag besuchte die achtjährige Charlotte mit ihren Eltern sowie dem älteren Bruder George das Herren-Finale in Wimbledon. Da zeigte Charlotte deutlich: In ihr steckt ein großer Tennis -Fan. Im Rahmen des Wimbledon-Besuchs habe Prinzessin Kate laut "Daily Mail" einer anderen Zuschauerin erzählt: "Es ist Charlottes erstes Mal, George war letztes Jahr schon dabei. Sie haben eifrig zugeschaut."

Zieht normalerweise der ein Jahr ältere George mit seinen Grimassen und süßen Faxen die Aufmerksamkeit auf sich, stahl diesmal Charlotte mit ihrer stylischen pinken Sonnenbrille und ihrer herzerfrischenden Begeisterung allen die Show.

Nesthäkchen Louis fehlte dagegen noch. Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate sei darüber auch "sehr verärgert" gewesen. Schließlich habe er laut Kate geübt, dieses Jahr ein Balljunge zu sein. Darauf muss er allerdings noch einige Jahre warten. Mit fünf Jahren ist er dafür noch etwas zu klein. Die Ballkinder in Wimbledon sind im Schnitt 15 Jahre alt.

Promi-Auflauf beim Wimbledon-Finale

Die Tribüne des Center Court in Wimbledon ist auch in diesem Jahr beim Herren-Endspiel prall gefüllt mit prominenten Tennis-Fans. Neben Ex-James-Bond Daniel Craig und seiner Ehefrau Rachel Weisz, sind auch "Gandalf"-Darsteller Ian McKellen, Tom Hiddleston, Andrew Garfield, Brad Pitt sowie der spanische König Felipe VI vor Ort. Der darf dann auch seinem Landsmann Alcaraz zu seinem ersten Sieg auf dem "heiligen Rasen" gratulieren.

Die 20 Jahre alte Nummer Eins der Tennis-Welt besiegt Djokovic in einem historischen Finale nach 4:42Stunden in fünf Sätzen mit 1:6, 7:6(6), 6:1, 3:6 und 6:4. Alcaraz erhält für seinen Triumph umgerechnet 2,74 Millionen Euro Preisgeld.