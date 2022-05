Das Schicksal der BBC-Moderatorin Deborah James rührt nicht nur die Menschen in Großbritannien. Aber natürlich ist die Anteilnahme im Heimatland der 40-Jährigen, die unheilbar an Krebs erkrankt ist, besonders groß. Nun schaltet sich sogar die Queen ein.

Die krebskranke BBC-Radiomoderatorin und Podcasterin Deborah James ist für ihre Spendenaktion und ihren Kampf gegen den Krebs jetzt von Queen Elizabeth II. geadelt worden. In einem offiziellen Statement, aus dem unter anderem die Zeitung "Daily Mail" zitiert, verkündete der britische Premierminister Boris Johnson, die Königin habe "mit Freude zugestimmt", dass James künftig den Adelstitel "Dame" führen dürfe.

"Wenn jemand eine solche Ehre verdient hat, dann sie", sagte Johnson mit Blick auf James. Er hoffe, dass diese Anerkennung durch Ihre Majestät der Moderatorin und ihrer Familie in dieser schweren Zeit etwas Trost spende. "Meine Gedanken sind bei Ihnen, und Deborah sollte wissen, dass sie die Liebe und Dankbarkeit des Landes genießt", so Johnson. Der britische Titel "Dame" ist die dem Ritter entsprechende Bezeichnung für Frauen und somit das Pendant zum Titel "Sir".

4,5 Millionen Euro Spenden

Vor einigen Tagen hatte Deborah James bekannt gegeben, dass sie sich aufgrund ihrer Darmkrebserkrankung nicht mehr in einem Krankenhaus befinde, sondern mittlerweile zuhause palliativ behandelt werde. Ihr Körper könne dem Kampf gegen die Krankheit nicht mehr standhalten, schrieb sie.

Bei der heute 40-Jährigen war 2016 Darmkrebs im vierten Stadium diagnostiziert worden. Sie dokumentierte ihre Fortschritte und Herausforderungen in den sozialen Netzwerken und verkündete 2020, dass sie krebsfrei sei, bevor die Krankheit zurückkehrte. Über ihren ins Leben gerufenen "Bowelbabe Fund" ruft sie zu Spenden auf.

Auch Prinz William und Herzogin Kate teilten in dieser Woche eine persönliche Botschaft für James via Twitter. Zudem erklärten sie, die Kampagne von James zu unterstützen. Medienberichten zufolge sollen die beiden Royals privat ebenfalls gespendet haben. Allein seit Montag kamen so knapp 4,5 Millionen Euro an Spenden für die britische Krebsforschung zusammen.