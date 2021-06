Seinen 100. Geburtstag wollte Prinz Philip nach eigenen Angaben nie begehen - heute aber wäre dieser große Tag erreicht. Die Queen ehrt ihren kürzlich verstorbenen Ehemann deswegen mit einer "Duke of Edinburgh"-Rose auf ihrem Anwesen.

Am heutigen Donnerstag hätte Prinz Philip, der am 9. April verstarb, seinen 100. Geburtstag gefeiert. Queen Elizabeth II. würdigte ihren Ehemann nun mit einer besonderen Geste. In Gedenken an ihn ließ sie am Vorabend eine Rose auf Schloss Windsor pflanzen, die Prinz Philips Namen trägt.

Die Queen trauert um ihren kürzlich verstorbenen Ehemann. (Foto: imago images/i Images)

Die "Duke of Edinburgh"-Rose besticht durch pink-weiße Blüten. Die Pflanze wurde der Königin vom Präsidenten der Royal Horticultural Society, Keith Weed, überreicht. Die Queen ist die Schirmherrin dieses Gartenbauvereins. Sie sehe "wunderschön" aus, sagte die Monarchin laut dem "People"-Magazin beim Anblick der Blume. Die Rose wurde im East Terrace Garden auf Schloss Windsor eingepflanzt. Philip soll bei der Gestaltung des Gartens eine Schlüsselrolle gespielt haben.

Blumen und Bier für den Prinzgemahl

Wem die Rose gefällt, der kann sie auch erwerben. Mehrere Blumen der Sorte sollen verkauft werden. Ein Teil des Erlöses wird an Prinz Philips gegründete Organisation "The Duke of Edinburgh's Award Living Legacy Fund" gehen. Diese setzt sich für benachteiligte Kinder ein.

Mitte März war Prinz Philip nach einem einmonatigen Aufenthalt in zwei Londoner Kliniken nach Hause zurückgekehrt. Am 9. April starb er mit 99 Jahren an Altersschwäche. Der Herzog von Edinburgh sei am "Morgen des 9. April friedlich auf Schloss Windsor verstorben", hieß es damals in einer offiziellen Mitteilung des britischen Königshauses. Das Alter von 1000 Jahren wollte der Prinzgemahl nach eigenen Angaben nie erreichen.

Kurz nach seinem Tod war die Königin auch unter die Bierbrauer gegangen. Die beiden hergestellten Sorten werden aus Pflanzen gebraut, die auf ihrem Sandringham-Anwesen in Norfolk wachsen. Die Flaschen tragen deshalb auch den Namen "Sandringham". Eine eigene Biermarke zu haben, hätte dem verstorbenen Gatten der Queen sicherlich gefallen. Prinz Philip soll liebend gern Bier getrunken haben, wie auch Prinz Harry und Prinzessin Eugenie in ihren Abschiedsbekundungen an ihren Großvater bestätigten.