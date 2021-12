Nun also doch

Nun also doch Queen sagt Weihnachtsessen ab

Eigentlich hat das Weihnachtsessen der Queen mit ihrer Familie Tradition. Doch angesichts der Corona-Pandemie und der sich rasch ausbreitenden Omikron-Variante fällt es nun wohl bereits das zweite Jahr in Folge ins Wasser. Dabei hatte die Queen eigentlich daran festhalten wollen.

Queen Elizabeth II. hat angeblich ihr traditionelles Weihnachtsessen mit der königlichen Familie abgesagt. Dies sei britischen Medienberichten zufolge "mit Bedauern" und als "Vorsichtsmaßnahme" geschehen.

Grund ist offenbar die Omikron-Variante des Coronavirus, die sich in Großbritannien rasant ausbreitet. Dass die royale Weihnachtsfeier ausfalle, sei nach Überzeugung des Palasts "für alle Beteiligten das Richtige", zitiert die "Daily Mail" namentlich nicht genannte Insider.

Die Monarchin hatte demnach geplant, in der kommenden Woche, vor den Festtagen, etwa 50 Verwandte zu einem Essen einzuladen, darunter ihre Kinder, Enkel und Urenkelkinder. Noch am Mittwoch hatte es geheißen, die Queen halte an der geplanten Veranstaltung fest. Dass sie auf einige Gäste würde verzichten müssen, stand allerdings auch da bereits fest: Prinz Harry und seine Frau, Herzogin Meghan, würden nicht mit ihren beiden Kindern Archie und Lilibet aus den USA anreisen, hieß es.

Erstes Weihnachten ohne Prinz Philip

Es ist das zweite Jahr in Folge, dass die Queen die Feier absagt, die normalerweise im Buckingham Palast stattfindet. Die Veranstaltung sollte dieses Jahr auf Schloss Windsor abgehalten werden, wo sich die 95-Jährige seit Ausbruch der Pandemie hauptsächlich aufhält.

Einen Tag nach der Weihnachtsfeier wollte die Queen mit dem Helikopter nach Sandringham in Norfolk fliegen, wo sie wie üblich Weihnachten verbringen wird. Die engste Familie wird Heiligabend zu ihr stoßen und am 25. Dezember traditionell zusammen die Messe in der St. Mary Magdalene Church besuchen. Es ist das erste Weihnachtsfest der Königin seit 73 Jahren ohne ihren im April im Alter von 99 Jahren verstorbenen Ehemann, Prinz Philip.