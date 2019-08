Freudige Erwartung im Hause Tarantino: Der Filmemacher und seine Frau erwarten ein Kind. Der Schöpfer von Kultstreifen wie "Pulp Fiction" oder "Kill Bill" nutzt den Abschluss der Arbeiten an "Once upon a time" für den Einstieg in die Familienplanung.

US-Regisseur Quentin Tarantino und seine Frau Daniella Pick rechnen mit Nachwuchs. Sie seien "sehr erfreut" mitzuteilen, dass sie ein Baby erwarten, zitierte das US-Promiportal "People" aus einer Mitteilung des Paares. Es ist ihr erstes Kind.

Der Filmemacher ("Inglourious Basterds", "Pulp Fiction", "Django Unchained") und die israelische Sängerin sind seit vergangenem November miteinander verheiratet. Es ist die erste Ehe für den 56-jährigen Oscar-Preisträger. Nähere Angaben zum voraussichtlichen Geburtstermin liegen nicht vor.

Das Paar hatte sich 2009 bei der Filmpremiere von "Inglourious Basterds" in Tel Aviv erstmals kennengelernt kennen gelernt. Pick, mittlerweile 35 Jahre alt, ist die Tochter des in Israel bekannten Popsängers und Liedtexters Zvika Pick. Im Sommer 2017 hatten Pick und Tarantino ihre Verlobung bekannt gegeben. Ein Paar sind sie eigenen Angaben zufolge erst seit 2016.

"Alles dreht sich um den Film"

Kurz vor der Hochzeit hatte Tarantino seine jüngste Produktion "Once upon a time... in Hollywood" abgedreht, der im Mai in Cannes Premiere feierte. Der Film mit den Stars Brad Pitt, Leonardo DiCaprio und Margot Robbie spielt in Los Angeles im Jahr 1969 vor dem Hintergrund der Ermordung von Sharon Tate durch Anhänger von Charles Manson.

Der Abschluss der Arbeiten an seinem jüngsten Film markierte für Tarantino offenbar auch privat einen wichtigen Meilenstein. In einem Interview mit dem Magazin "GQ" hatte er einst erklärt, warum er bis dato noch keine Familie gegründet habe. "Wenn ich einen Film drehe, dann mache ich nichts anderes. Dann dreht sich alles um den Film", sagte er damals - noch als unverheirateter Single. "Nichts kann mir da in den Weg kommen." Wie er in Zukunft Familie und Film unter einen Hut bringen will, ist noch unklar.