Am Sonntag buhen die Besucher eines Musikfestivals in Los Angeles so lange, bis Rapper Drake die Bühne früher als geplant verlässt. Nun reagiert der Musiker bei Instagram mit einem Post und beweist Humor.

Für viele ist Drake ein echter Superstar, doch den Fans beim "Camp Flog Gnaw"-Festival war das egal. Bei dem von Kollege Tyler, the Creator veranstalteten Event buhten sie den Rapper von der Bühne. Den scheint das aber nur wenig zu jucken.

Eigentlich hatten die Besucher des Festivals als Überraschungsgast den R&B-Künstler Frank Ocean erwartet. Als dann stattdessen Drake auftauchte, gefiel ihnen das überhaupt nicht. "Wir wollen Frank"-Rufe wurden laut. Also fragte der 33-Jährige unumwunden: "Ich bin für euch hier heute Nacht. Wenn ihr weitermachen wollt, werde ich weitermachen. Also was geht?" Eine Welle von Buh-Rufen ertönte und Drake gab auf. "Danke, dass ich hier sein durfte", sagte er noch und verschwand 20 Minuten vor dem eigentlichen Ende der Show.

"Bis ihr 30 seid"

Nun reagierte der Musiker bei Instagram auf dieses sicher auch für ihn nicht besonders schöne Erlebnis, doch er nahm es offenbar mit Humor. Zu drei Fotos von dem ereignisreichen Abend schrieb er: "Überraschende Wendung: Ich habe einen 10-Jahres-Vertrag mit 'Camp Flog Gnaw' abgeschlossen. Sorry Kinder, wir sehen uns dort jetzt in jedem einzelnen Jahr, bis ihr 30 seid." Dahinter postete er noch ein gemein grinsendes Emoji.

So viel Selbstironie gefällt auch Kendall Jenner. Sie kommentierte den Post mit "haha". Ihre Schwester Kylie soll Drake übrigens seit einer Weile daten, wie mehrere US-Medien berichteten. Die Ex von Travis Scott wurde sowohl auf Drakes Geburtstags- wie auch auf seiner Halloween-Party gesichtet. Dem Magazin "People" sollen zwei anonyme Quellen bereits bestätigt haben, dass die zwei in einer romantischen Beziehung zueinander stehen. "E! News" hingegen will Gegenteiliges erfahren haben und zitiert eine Quelle, die glaubt, die beiden seien nur gut miteinander befreundet.