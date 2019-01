In seiner Heimat Frankreich ist er ein Star: der Rapper MHD, der bürgerlich Mohamed Sylla heißt. Doch seine Karriere könnte nun ausgebremst werden. Nach einer Schlägerei mit Todesfolge wird gegen ihn ermittelt.

Nach einer tödlichen Schlägerei in Paris ist der aufstrebende französische Rapper MHD in Untersuchungshaft genommen worden. Ein Richter leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen den 24-Jährigen ein, wie dessen Anwältin mitteilte. Auch drei weitere Verdächtige wurden formell beschuldigt.

Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Mohamed Sylla heißt, weist die Vorwürfe zurück: "Er bestreitet jegliche Verwicklung in die Schlägerei", erklärte seine Anwältin. Nicht einmal seine Anwesenheit am Tatort sei erwiesen.

Auto am Tatort

Am 6. Juli war in der Pariser Innenstadt ein 23-Jähriger verprügelt und niedergestochen worden. Er erlag seinen schweren Verletzungen. Die Polizei geht von einer Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Gangs zweier Stadtteile aus.

In der Gegend des Tatorts wurde das Auto von MHD gesehen. Der Rapper bestreitet aber, in dem Fahrzeug gewesen zu sein. Es sei von anderen Beschuldigten gefahren worden.

Erfinder des "Afro-Trap"

MHD ist der selbsternannte Erfinder des "Afro-Trap", eines von afrikanischen Einflüssen geprägten Raps. Mit "Afro Trap Part. 3 (Champions League)", einer Hymne auf den Hauptstadt-Fußballverein Paris Saint-Germain, landete er einen großen Hit.

Sein gleichnamiges erstes Album wurde mit Platin ausgezeichnet. Sein zweites Album "19", das erst im September 2018 erschienen ist, schaffte es nicht nur in Frankreich, sondern auch in Belgien und der Schweiz bis in die Top Ten. Die Klickzahlen seiner Videos bei Youtube gehen in die Millionen. Bei Facebook hat er mehr als 800.000 Fans.

MHD hatte 2015 mit dem Rappen begonnen, als er als Pizzabote arbeitete. Sein Künstlername stellt ein Kürzel seines eigentlichen Vornamens dar: MoHameD.