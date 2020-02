Einst war er der Bad Boy bei Take That. Doch mit seinem gerade erst geborenen Sohn auf dem Arm schmilzt auch Robbie Williams so dahin, als könnte ihn kein Wässerchen trüben. Seine Frau Ayda Field hat die Szene eingefangen.

Robbie Williams und Ayda Field genießen ihr Familienglück. Mitte Februar erblickte der vierte Nachwuchs des Sängers und seiner Frau das Licht der Welt.

Auf Instagram teilte Field nun ein besonders süßes Video. Darin ist zu sehen, wie der 46-Jährige seinen Sohn Beau Benedict Enthoven liebevoll in den Armen hält.

"Wie fühlt es sich an?", fragt ihn seine Ehefrau, die diesen rührenden Vater-Sohn-Moment mit der Kamera eingefangen hat. Der "Angels"-Interpret antwortet mit einem Augenzwinkern und einem breiten Lächeln. "Ein wunderschöner Moment", kommentiert die Vierfachmutter den Clip.

Eine ganze Rasselbande

Robbie Williams und Ayda Field haben ihren jüngsten Familienzuwachs von einer Leihmutter austragen lassen, sind aber die biologischen Eltern. Das Paar hat drei weitere Kinder: Tochter Theodora "Teddy" (2012), Sohn Charlton "Charlie" (2014) und Tochter Colette "Coco" (2018).

Mit den beiden ersten Kindern war Field selbst schwanger. Coco wurde von der gleichen Leihmutter zur Welt gebracht wie jetzt ihr kleiner Bruder Beau.

Rettungsanker Field

Die US-Amerikanerin Field und der Brite Williams kamen 2006 zusammen. 2010 gaben sich die Schauspielerin und der Sänger in Beverly Hills, wo Williams sich niedergelassen hat, das Jawort.

Williams, der viele Jahre mit Alkohol, Drogen und Angstzuständen zu kämpfen hatte, beschrieb Field häufiger als seinen Rettungsanker. Und tatsächlich scheint die 40-Jährige den einstigen Bad Boy von Take That gezähmt und zur Ruhe gebracht zu haben. Nicht nur, weil Williams geradezu einen Vorzeige-Daddy abgibt. Die Beziehung der beiden verläuft auch seit vielen Jahren skandalfrei.