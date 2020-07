Jetzt will auch noch seine Ex-Frau mehr Geld: Robert De Niro.

Wirkliche finanzielle Sorgen muss man sich um Robert de Niro hoffentlich nicht machen. Schließlich sollte der Hollywood-Superstar für schwere Zeiten dann doch ein bisschen vorgesorgt haben. Dennoch geht die Corona-Krise auch an einem wie ihm nicht spurlos vorbei.

Sein neues Filmprojekt ist weiter in der Warteschleife, aber die Coronavirus-Pandemie hindert Robert De Niro offenbar nicht nur an der Arbeit als Schauspieler. Der Hollywood-Star leidet auch aus anderen Gründen finanziell unter der Krise.

Dem Portal "Page Six" zufolge soll seine Ex Grace Hightower vor Gericht beantragt haben, ihr monatliches Kreditkartenlimit auf 100.000 US-Dollar anzuheben. Das Ehepaar hatte sich Ende 2018 nach über 20 gemeinsamen Jahren getrennt.

Anwälte von De Niro erklärten der Webseite zufolge, der Schauspieler sei finanziell unter Druck geraten. Der Grund: Die Coronavirus-Pandemie habe das Geschäft der Restaurantkette Nobu und von Greenwich Hotel über Monate eingeschränkt oder ganz gestoppt. Vor Gericht war angeblich von Millionenverlusten die Rede. An beiden Unternehmen ist der Star beteiligt.

Ausgaben "dramatisch" gekürzt

Er könne sich glücklich schätzen, wenn er dieses Jahr im besten Fall 7,5 Millionen Dollar einnehme, erklärte De Niros Anwältin laut "Page Six". Die Zahlungen an seine Ex sollen angeblich davon abhängen, wie viel der Schauspieler verdient. De Niro habe seine Ausgaben "dramatisch" kürzen müssen, behaupten seine Anwälte demnach.

Die Vertreter von Grace Hightower beurteilen die finanzielle Lage des Hollywood-Stars natürlich anders. Der Richter soll dem Bericht nach die vorläufige Entscheidung getroffen haben, dass De Niro das Kreditkartenlimit von 50.000 Dollar beibehalten könne, Hightower jedoch 75.000 Dollar zahlen soll, damit sie und die beiden gemeinsamen Kinder Elliot (22) und Helen (8) ein Sommerhaus mieten können.

Der 76-jährige Robert De Niro gehört seit über 40 Jahren zu den Top-Stars in Hollywood. Zu den Dutzenden Filmen, in denen er mitgewirkt hat, zählen etwa "Der Pate II", "Taxi Driver" und "Kap der Angst".