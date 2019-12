Im November 2017 kommt mit Töchterchen Alana das vierte Kind von Fußballer Cristiano Ronaldo zur Welt. Ein sehr privates Video zeugt nun von der besonderen Verbindung zwischen Vater und Tochter.

Gelegentlich gewährt Fußballer Cristiano Ronaldo seinen Followern bei Instagram einen Einblick in sein Privatleben. Dann postet er in der Regel Fotos seiner gesamten Familie, bestehend aus Freundin Georgina Rodriguez und den Kindern Cristiano Jr., Eva Maria, Matteo und Alana Martina.

Das neueste Video aber zeigt ausnahmsweise mal nur den Vater mit seiner jüngsten Tochter. In dem Clip sitzt der 34-Jährige am Küchentisch, die zweijährige Alana hat auf seinem Schoß Platz genommen. Im Hintergrund ist bereits weihnachtlich dekoriert, es sind weiße Tannenbaumspitzen sowie ein Weihnachtsmann zu sehen. Alana bittet ihren Vater um noch ein Küsschen, das sie natürlich bekommt. Aufgenommen hat diese Szene Georgina Rodriguez, die man aus dem Off lachen hört. Ronaldo schreibt dazu: "Wie könnte ich mich nicht in meine kleine Prinzessin verlieben?"

Junior eifert Papa nach

Ronaldos ältester Cristiano Ronaldo Junior möchte übrigens in die Fußstapfen seines berühmten Vaters treten und spielt wie er bereits bei Juventus Turin. Erst vor wenigen Tagen wurde der Neunjährige bei einem Jugendturnier in Italien als Torschützenkönig ausgezeichnet. Und das war nicht das erste Mal, dass der Ronaldo-Ableger für Aufsehen sorgte. Schon in der Saison mit der U9 von Juve erzielte er in 28 Spielen ganze 58 Tore und lieferte außerdem 18 Torvorlagen.

Cristiano Jr. kam vor neun Jahren mit der Hilfe einer Leihmutter zur Welt. 2017 folgten die Zwillinge Eva und Mateo, und auch bei ihnen ist die Identität der Mutter in der Öffentlichkeit unbekannt. Alana Martina hingegen stammt aus der aktuellen Beziehung des Weltfußballers mit der 25-jährigen Georgina Rodriguez. Das Paar zeigte sich erstmals im Januar 2017 gemeinsam auf dem roten Teppich. Schon im Juni desselben Jahres wurde dann die Schwangerschaft des Models bekannt, ehe Alana im November 2017 geboren wurde.