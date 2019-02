Die Verfilmungen ihrer Werke erreichen im deutschen Fernsehen ein Millionenpublikum. Nun ist die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

Die Erfolgsautorin Rosamunde Pilcher ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das berichtete die britische Zeitung "The Guardian" unter Berufung auf den Sohn der Britin. Das ZDF bestätigte die Nachricht mit Verweis auf Pilchers langjährigen Produzenten. "Sie war bis Weihnachten in sehr guter Verfassung, litt dann im neuen Jahr aber an einer Bronchitis", zitiert der "Guardian" Robin Pilcher. Sie sollte eigentlich wieder vollständig genesen, hatte allerdings am Sonntag einen Schlaganfall. Danach erlangte sie nicht wieder das Bewusstsein.

Die Schriftstellerin schaffte es mit ihren Romanen wie "Die Muschelsucher" zu Weltruhm. Das deutsche Fernsehen adaptierte zahlreiche ihrer Geschichten für die Leinwand. Obwohl sie mit 80 Jahren in den Ruhestand ging, sehen nach wie vor Millionen Menschen sonntags Pilcher-Verfilmungen im ZDF. Der Rowohlt Verlag, der ihre Werke in Deutschland verbreitete, sprach auf Twitter den Angehörigen Pilchers sein Beileid aus.

Pilcher wurde 1924 in Lelant in der Grafschaft Cornwall geboren, arbeitete zunächst beim Foreign Office und trat während des Zweiten Weltkrieges dem "Women's Royal Naval Service" bei. 1946 heiratete sie Graham Pilcher und zog nach Dundee in Schottland, wo sie seitdem lebte. Nach Angaben von Rowohlt schrieb Pilcher ab ihrem fünfzehnten Lebensjahr. Ihre Romane hätten sie zu einer der erfolgreichsten Autorinnen der Gegenwart gemacht.

Ihr Sohn beschrieb sie im Gespräch mit dem "Guardian" als "wundervolle, eher alternativ denkende Mutter." Sie habe das Leben vieler Menschen jeden Alters beeinflusst, nicht nur durch das Schreiben, sondern auch über Freundschaften, die sie persönlich pflegte. Die Schriftstellerin Katie Fforde sagte der Zeitung, Pilchers Arbeit war bahnbrechend. "Sie war die erste, die Familienromane einem breiterem Publikum bekannt machte." Häuser voller Geheimnisse, Familien voller Lügen, wunderschöne Schauplätze und überraschende Wendungen. Sie habe das Antlitz romantischer Fiktion verändert.