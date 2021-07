Eltern wünschen sich selbstverständlich immer nur das Beste für ihre Kinder. Viele hoffen sogar darauf, dass der Nachwuchs irgendwann einmal reich und berühmt wird. Nicht aber Nico Rosberg. Das "bremse" er sogar aus, sagt der Ex-Formel-1-Star.

Was die Zukunft seiner Kinder angeht, hat Nico Rosberg genaue Vorstellungen. "Ich will, dass die beiden glücklich sind", sagte der ehemalige Formel-1-Star im Interview mit dem Magazin "Emotion" über die beiden Mädchen im Alter von vier und sechs Jahren. "Ich will ihnen helfen, ihre Leidenschaft zu finden. Sie sollen weder reich noch berühmt werden. Das bremse ich sogar eher aus", fügte er hinzu.

Der ehemalige Rennfahrer, der nun unter anderem als Green-Tech-Investor tätig ist, erklärte zudem: "Ein guter Vater zu sein, ist eine der größten Herausforderungen im Leben, dagegen ist Formel-1-Weltmeister zu werden sogar leicht." Weil es ein "gefährlicher Sport" sei und der 36-Jährige sich "nicht andauernd Sorgen um sie machen möchte", sollen ihm seine Töchter in Sachen Motorsport nicht nacheifern.

Bekannt ist Nico Rosberg inzwischen nicht nur als Formel-1-Weltmeister sowie Unternehmer, sondern auch aus der TV-Show "Die Höhle der Löwen". Mit Ehefrau Vivian ist er seit 2014 verheiratet. 2015 und 2017 kamen die Töchter des Paares zur Welt, Naila und Alaϊa.