17 Jahre kämpft Roxette-Sängerin Marie Fredriksson gegen die Folgen ihrer Krebserkrankung. Nun, mit nur 61 Jahren, hat sie den Kampf verloren. Nicht zuletzt ihr langjähriger Bandkollege Per Gessle ist von dem Verlust schwer betroffen. Er verabschiedet sich mit einer herzzerreißenden Botschaft.

Die Pop-Welt trauert um Roxette-Sängerin Marie Fredriksson, die im Alter von lediglich 61 Jahren an den Folgen ihrer Krebserkrankung im Jahr 2002 verstorben ist. Doch vor allem trifft der Tod der Schwedin natürlich ihre Familie und Freunde, darunter ihr Bandkollege Per Gessle, mit dem sie rund 30 Jahre dem Erfolgsduo angehörte.

Der 60-Jährige äußerte sich in einer zutiefst emotionalen Botschaft auf seiner Facebook-Seite zu dem Verlust: "Die Zeit vergeht so schnell. Es ist noch nicht lange her, dass wir Tage und Nächte in meiner kleinen Wohnung in Halmstad verbrachten, Musik hörten, die wir liebten, und unmögliche Träume teilten. Und was für ein Traum, den wir letztendlich teilen durften!", schreibt Gessle. Direkt an seine verstorbene Bandkollegin gerichtet fährt er fort: "Danke Marie, danke für alles."

"Stolz, geehrt und glücklich"

Gessle lobt Fredriksson als hervorragende Musikerin, schwärmt von ihrer Stimme und ihrer Einzigartigkeit als Performerin. "Danke, dass du meine schwarz-weißen Songs mit den schönsten Farben versehen hast. Du warst seit über vierzig Jahren die wunderbarste Freundin. Ich bin stolz, geehrt und glücklich, dass ich so viel von deiner Zeit, deinem Talent, deiner Wärme, deiner Großzügigkeit und deinem Sinn für Humor erleben konnte." Er schließt mit den Worten: "All meine Liebe gilt dir und deiner Familie. Es wird niemals wieder dasselbe sein."

Gessle, der im vergangenen Jahr ohne Fredriksson mit den Hits von Roxette auf Tour gegangen war, äußerte sich damals noch optimistischer über den Zustand der Sängerin. "Sie ist okay. Sie lebt ein sehr privates Leben und geht aus verständlichen Gründen nicht viel aus. Aber wir sprechen uns alle paar Wochen. Letzten Sommer habe ich sie auch zum Essen getroffen. Da war sie in guter Verfassung", sagte er im Interview mit n-tv.de.

75 Millionen verkaufte Platten

Fredriksson war seit 1986 Teil von Roxette. Das schwedische Pop-Duo zählt zu den erfolgreichsten Export-Schlagern Skandinaviens, mit über 75 Millionen verkauften Platten. Die Singles "It Must Have Been Love" (1987), "Listen to Your Heart" (1989) oder "Joyride" (1991) waren echte Ohrwürmer ihrer Zeit.

Im Jahr 2002 wurde bei Fredriksson ein Hirntumor festgestellt. Roxette traten infolgedessen nur mehr sporadisch auf. 2009 verkündete die Band ihr Comeback. Die Tour zum 30-jährigen Bandjubiläum konnte Fredriksson, die an den schweren Folgen der Krebsbehandlung litt, nicht vollenden. Ihre Ärzte rieten ihr, nicht mehr auf Tour zu gehen. Das letzte Konzert von Roxette fand im Februar 2016 in Kapstadt statt.

Fredriksson soll im engsten Familienkreis beigesetzt werden. Sie hinterlässt ihren Mann, den Musiker Edmund Mikael Bolyos und ihre beiden Kinder Josefin (26) und Oscar (23).