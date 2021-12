Royals planen Gedenkfeier für Philip in London

Im Jahr nach seinem Tod Royals planen Gedenkfeier für Philip in London

Auf Wunsch der Queen wird die Trauerfeier in der Westminster Abbey sein.

In ihren schwersten Stunden sitzt die Queen ganz alleine auf einer Kirchenbank und trauert um ihren Mann. Diese Bilder gehen im April um die Welt. Damals lassen die Corona-Maßnahmen nur einen Abschied im kleinsten Kreis zu. Der Buckingham-Palast kündigt daher eine zweite Zeremonie mitten in London an.

Rund ein Jahr nach dem Tod von Prinz Philip soll des Ehemanns von Königin Elizabeth II. im Frühjahr mit einer offiziellen Trauerfeier gedacht werden. Die Zeremonie werde auf Wunsch der Monarchin in der Westminister Abbey in London stattfinden, teilte der Buckingham-Palast mit. Ein konkretes Datum wurde nicht genannt. Philip war am 9. April mit 99 Jahren gestorben, wegen strenger Corona-Auflagen wurde er nur im engsten Familienkreis beigesetzt.

Die Bilder der trauernden und wegen Corona allein auf einer Bank in der St.-George-Kapelle von Schloss Windsor sitzenden Königin hatten im April Menschen in der ganzen Welt gerührt. Philip und Elizabeth waren 73 Jahre lang verheiratet. Bei den Feierlichkeiten zu ihrer Goldenen Hochzeit im Jahr 1997 sagte die Königin, Philip sei "meine Stärke und mein Halt".

Die Königin wird ihr erstes Weihnachten ohne Philip auf Schloss Windsor verbringen, wo sie sich die meiste Zeit während der Pandemie aufhielt. Ihren üblichen Weihnachtsbesuch mit Festessen mit der Familie auf ihrem Landsitz Sandringham in Ostengland hat sie abgesagt. Thronfolger Prinz Charles und seine Frau Camilla werden die Königin am ersten Weihnachtstag besuchen, während Prinzessin Anne sich wegen einer Corona-Infektion ihres Mannes in Quarantäne befindet.