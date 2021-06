Das war im Februar 2020: Rúrik Gíslason an der Seite von Nathalia Soliani.

Sind "Let's Dance"-Sieger Rúrik Gíslason und Model Nathalia Soliani kein Paar mehr? Jedenfalls hat die Brasilianerin alle Instagram-Fotos mit dem Ex-Fußballer gelöscht. Hintergrund könnte ein mysteriöses Video sein, in dem Rúrik an der Seite von Schauspielerin Valentina Pahde zu sehen sein könnte.

Zwei Jahre lang gingen der "Let's Dance“-Sieger Rúrik Gíslason und Model Nathalia Soliani gemeinsam durchs Leben - offenbar ziemlich glücklich. Der Instagram-Account des brasilianischen Models war voller Liebesbeweise. Doch jetzt ist von Schmuse- und Küsschenfotos nichts mehr zu sehen, alles gelöscht! Und nicht nur das: Die 33-Jährige hat ihn sogar aus ihrer Abonnierten-Liste entfernt. In der heutigen Zeit sind das deutliche Zeichen für eine Trennung.

Ob sich das Paar wirklich getrennt hat, ist aber noch unklar. Beide wollten sich zu ihrer Liebesbeziehung bislang nicht äußern. In den sozialen Medien wird deshalb weiter heiß spekuliert. Vor allem, weil auf Gíslasons Account nach wie vor alle gemeinsamen Bilder zu sehen sind, auch wenn das letzte von Weihnachten 2020 ist. Außerdem folgt er ihr noch.

Mysteriöses Video

Steckt ein mysteriöses Video hinter der Lösch-Aktion? Soliani hatte zuletzt in ihrer Instagram-Story private Nachrichten von Fans geteilt, auf denen der Screenshot eines Videos vom Account eines Unternehmers zu sehen ist. Darauf soll angeblich Gíslason mit einer anderen Frau zu sehen sein. Solianis Posting zufolge könnte es sich um die aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannte Schauspielerin Valentina Pahde handeln. "Rúrik in Mykonos mit Valentina Pahde und Frank (ihrem Manager)", ist in der Nachricht eines Fans zu lesen.

"Danke für die Nachrichten und Fotos. Es ist keine Überraschung, dass sie mich betrogen haben", lässt das Model ihre Fans wissen, und weiter: "Ich habe ihn so oft gefragt, aber er hat es immer abgestritten. Alles Glück für die beiden." Inzwischen hat Soliani die Story wieder gelöscht. Eine RTL-Anfrage hat das Model bisher nicht beantwortet.

Kein Kommentar

Tatsächlich hält sich Pahde auf der griechischen Insel Mykonos auf, wie ihrem Instagram-Account zu entnehmen ist. RTL hat am Mittwochnachmittag beide "Let's Dance"-Stars kontaktiert. Valentinas Management teilte auf Anfrage mit: "Valentina möchte sich im Moment zu ihrem Privatleben nicht äußern." Und Rúriks Management lässt ausrichten, dass es grundsätzlich keine Statements zum Privatleben seiner Klienten abgibt.

Der GZSZ-Star war gemeinsam mit Rúrik in der diesjährigen Staffel von "Let's Dance" und landete hinter dem Isländer auf Platz zwei. Vor wenigen Tagen hatte sie selbst Spekulationen ausgelöst, als sie bei einem Instagram-Fragespiel mit ihrer Zwillingsschwester Cheyenne Pahde ausplauderte, dass sie glücklich vergeben sei. Mehrere Fans hatten ihr anschließend zur neuen Liebe gratuliert. Vielleicht wird sie uns das Geheimnis bald lüften.