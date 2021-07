Der in Ungnade gefallene US-Musiker Ryan Adams meldet sich mit einem öffentlichen Hilferuf zurück. Er habe Angst, irgendwann "im Keller meiner Schwester zu wohnen", weil niemand mehr mit ihm zusammenarbeiten wolle.

Seit dem Bekanntwerden verschiedener Belästigungsvorwürfe gegen Ryan Adams ist es um den US-Sänger still geworden. Anscheinend möchte kaum jemand noch mit dem 46-Jährigen zu tun haben, dem zahlreiche Frauen, darunter seine Ex-Frau Mandy Moore, unter anderem emotionalen und sexuellen Missbrauch und kontrollierendes Verhalten vorwerfen.

Natürlich leidet die Karriere des Singer-Songwriters seitdem. In den vergangenen zwei Jahren haben sich zahlreiche Fans, Plattenlabels und frühere Weggefährten von ihm distanziert, in der Musikbranche wird er weitestgehend ignoriert. Offenbar in einem Akt der Verzweiflung meldet sich Adams deshalb nun mit einem öffentlichen Aufruf zurück.

In mehreren mittlerweile gelöschten Instagram-Posts, aus denen US-Medien zitieren, bittet der Grammy-nominierte Musiker Plattenlabels um eine "zweite Chance". "Ich weiß, dass ich beschädigte Ware bin", schreibt Adams zunächst. Ein Label habe jedoch "monatelang" Interesse an ihm als Künstler gehabt, aber letztendlich nur seine "Zeit verschwendet".

"Tut mir leid, dass ich verzweifelt klinge"

Nun sei er "Monate davon entfernt, mein Label, mein Studio und mein Zuhause zu verlieren. Ich möchte wirklich nur eine zweite Chance, um Musik zu machen - und vielleicht anderen Menschen dabei zum Glauben zu verhelfen, dass man aus der Gosse aufstehen und etwas sein kann." Mit 46 Jahren habe er Angst, irgendwann "im Keller meiner Schwester zu wohnen", fährt Adams fort. "Wenn Sie ein Label und interessiert sind, lassen Sie es mich bitte wissen. Gesendet mit Liebe und Demut."

In einem anderen Instagram-Post, der ebenfalls gelöscht wurde, verspricht er, sich "den Arsch aufzureißen", wenn ihm jemand eine Chance gebe. "Tut mir leid, dass ich verzweifelt klinge", fügt Adams hinzu. Anfang dieses Monats hatte er bereits via Instagram um Hilfe gebeten, nachdem seine Katze Theo gestorben war. "Ich habe keinen Plattenvertrag. Ich bin irgendwie pleite. Ich habe keine Freunde (okay, ich habe meine besten Freunde aus meiner Kindheit?). Und Theo ist gestorben." Er habe "genug".

In einem Bericht der "New York Times" von 2019 werfen US-Schauspielerin und Sängerin Mandy Moore, mit der Adams von 2009 bis 2016 verheiratet war, und sechs weitere Frauen dem Musiker unter anderem kontrollierendes Verhalten vor. Über die Musik habe er Kontrolle über sie ausgeübt, sie emotional missbraucht und "davon abgehalten", mit anderen Produzenten und Managern zusammenzuarbeiten, sagte etwa Moore der Zeitung. "Er hat mir immer wieder gesagt: 'Du bist keine richtige Musikerin.'"

Eine andere Frau warf Adams eine "sexuelle Online-Kommunikation" vor, obwohl er gewusst habe, dass sie noch minderjährig gewesen sei. Die US-Bundespolizei FBI sah in dem Punkt jedoch kein Fehlverhalten seitens Adams und stellte die Ermittlungen ein.