Mit Corona in Quarantäne: Henning Krautmacher.

Henning Krautmacher ist in jüngster Zeit gesundheitlich nicht gerade gesegnet. Erst entgeht der Höhner-Frontmann Anfang des Jahres nur knapp einem Schlaganfall, nun fängt er sich auch noch das Coronavirus ein. Dabei ist er doppelt geimpft.

Höhner-Sänger Henning Krautmacher ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die ersten vier Konzerte der "Höhner Weihnacht 2021" müssten deshalb abgesagt werden, teilte die Kölner Band mit.

Die Höhner stünden im engen Kontakt mit dem Gesundheitsamt und würden über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten, heißt es weiter. "Es geht ihm soweit gut. Er hofft, schnellstmöglich wieder auf die Bühne zu kommen", sagte ein Sprecher.

Von der "Bild"-Zeitung wird der Sprecher mit Blick auf Krautmachers Gesundheitszustand zudem zitiert: "Der Geschmackssinn ist nicht betroffen. Er kann süß und sauer bestens unterscheiden. Das ist wichtig für einen begeisterten Koch."

Restliche Band "gesund und munter"

Den Angaben zufolge ist Krautmacher doppelt gegen das Coronavirus geimpft. Laut "Bild"-Zeitung leidet er unter Fieber, Husten und Stimmverlust. Dabei wisse er nicht, wie er sich infiziert habe. Bereits seit 11. November hätten sich Band und Crew täglich testen lassen - mit bislang negativem Ergebnis.

"Die gesamte Crew sowie der Rest der Band sind gesund und munter", schreiben die Musiker selbst auf Facebook. Sie wünschten ihrem Frontmann eine schnelle Genesung.

Im Rahmen der Tour sind bis zum 22. Dezember zahlreiche Konzerte, vor allem im Rheinland, geplant. Abgesagt wurden nun Termine in Mönchengladbach, Leverkusen, Duisburg und Aachen.

Höhner mit zweitem Sänger

Die Nachricht von Krautmachers Erkrankung folgt nur knapp einen Monat auf die Meldung, bei den Höhnern stünden personelle Veränderungen bevor. So hatte die Gruppe Ende Oktober bekannt gegeben, mit Patrick Lück noch einen zweiten Sänger neben Krautmacher zu etablieren. Hintergrund dürften auch die gesundheitlichen Probleme sein, unter denen der 64-Jährige bereits vor seiner Corona-Infektion gelitten hat. So war er im Frühjahr nach einem Riss in der Halsschlagader wohl nur knapp einem Schlaganfall entgangen.

Höhner zählen zu den Aushängeschildern des Kölsch-Rock. Insbesondere in der Karnevalszeit sind sie als Live-Band rund um die Domstadt extrem gefragt. Doch mit Liedern wie "Viva Colonia" oder "Wenn nicht jetzt, wann dann?" ist die Gruppe auch bundesweit populär.