Seit 2018 sind Musikerin Grimes und Tesla-Boss Elon Musk wohl eines der schrägsten Promi-Paare überhaupt. Nun könnte bei den beiden Nachwuchs unterwegs sein. Darauf scheint zumindest ein Foto der 31-Jährigen hinzudeuten.

Prominente geben ihre Schwangerschaften ja gerne bei Instagram bekannt. Nun postet Claire Boucher aka Grimes ein Foto, das mehr als nur eine Andeutung in Richtung Baby macht.

Die Freundin von Tesla-Chef Elon Musik ist auf besagtem Foto nackt zu sehen, trägt roten Lippenstift und unterschiedlich farbige Kontaktlinsen. Die Haare hängen der Kanadierin, die am 21. Februar ihr neues Album "Miss_Anthropocene" veröffentlicht, in langen Zöpfen über die Brüste. Darunter scheint sich ein leichtes Bäuchlein zu wölben, auf das per Bildbearbeitungsprogramm ein Embryo retuschiert wurde. "Zensiert für Insta. Fast wäre ich damit durchgekommen", schreibt sie dazu.

Erster Post mit Hinweis gelöscht

Es ist nämlich bereits die zweite Version des Fotos, die man aktuell auf ihrem Account findet. Die erste zeigte noch offen ihre Brustwarzen und war von Instagram wegen des Verstoßes gegen die Richtlinien gelöscht worden. Dazu hatte sie wahrsagerisch geschrieben: "Ich habe kurz darüber nachgedacht, sie zu zensieren (es wird vermutlich sowieso runtergenommen), aber das Foto ist viel ungezähmter mit den Nippeln. Außerdem ist es ein sehr wilder und kriegerischer Zustand, schwanger zu sein." Viele Fans freuen sich über die kommende Elternschaft von Grimes und Musk und gratulieren den beiden.

Für die 31-jährige Sängerin wäre es das erste Baby – für Elon Musk bereits das siebte. Der 17 Jahre ältere Unternehmer hat Zwillinge und Drillinge mit seiner Ex-Frau, der Fantasy-Autorin Justine Wilson. Das erste Baby der beiden starb am plötzlichen Kindstod. Vor Grimes traf sich Musk einige Monate mit Johnny Depps Ex-Frau Amber Heard. Grimes war vorher fünf Jahre lang mit dem Musikerkollegen James Brooks liiert. Kennengelernt haben sich sie und Musk dann ungewöhnlicher Weise via Twitter. Seinen ersten gemeinsamen Auftritt hatte das Paar bei der Met-Gala 2018.