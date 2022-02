"Sunrise-Avenue"-Star Samu Haber bringt nicht nur mit seinen Songs die Herzen zum Schmelzen. Mit einer spontanen Aktion macht der Künstler einem Fan nun ein ganz besonderes Geschenk und singt spontan auf dessen Hochzeit. Habers Follower sind gerührt.

Samu Haber hat in einem Instagram-Post verraten, dass er sich für einen Fan spontan als Hochzeitssänger betätigt hat. Als er vergangenen Mittwoch sein neues Single-Cover gepostet habe, habe besagter Fan kommentiert, dass er diesen Samstag zu seiner Hochzeit kommen könne, um seinen Song zu proben. "Ich weiß nicht warum, aber ich antwortete: 'Zu welcher Uhzeit?' Nach ein paar privaten Nachrichten sagte ich 'Ja!'", erzählt der Sänger und postete einige Hochzeitsbilder.

Bei seiner Entscheidung habe auch geholfen, dass durch die sozialen Medien schnell klar wurde, dass der Fan in der Vergangenheit seine Band Sunrise Avenue unterstützt hatte und seine Familie zu lieben schien. Als er gestern zu der Hochzeitslocation im finnischen Porvoo gefahren sei, "dachte ich, dass ich verrückt bin, so etwas zu tun.

Als ich später zurückfuhr, sagte ich: 'Danke, Universum, für meine Verrücktheit'", erklärt der Musiker, der an das Brautpaar auch seine Glückwünsche richtete: "Möge eure Liebe ewig sein und bitte bleibt, wie ihr seid. Basierend auf dem, was ich in eurer Nähe gefühlt habe, habt ihr beide dieses erstaunliche Etwas gefunden, über das ich 1000 Songs geschrieben habe. Ich weiß, dass ihr es zu schätzen wissen werdet."

"Herz aus Gold"

Auch Habers Fans waren bei Instagram ganz aus dem Häuschen, als sie von der Aktion hörten und lobten das Engagement des Künstlers: "Du hast ein Herz aus Gold", "so cool" oder "diese Verrücktheit ist einfach toll" lauten einige der Kommentare unter dem Post.

Samu Haber macht schon seit seiner Jugend Musik.Weltweit bekannt wurde der Finne mit seiner Band "Sunrise Avenue". 2013 trat der Musiker erstmals als Coach bei "The Voice of Germany" auf. Weitere Auftritte in der Show folgten danach auch in den Jahren 2014, 2016, 2017 und schließlich 2020 in der Jubiläumsstaffel zusammen mit Rea Garvey.