Vor wenigen Tagen macht Sarah Engels öffentlich, mit ihrem neuen Ehemann ihr zweites Kind zu erwarten. Grund genug für Oliver Pocher, das Thema in den sozialen Medien aufzugreifen und ihr Ratschläge zu erteilen. Dagegen wehrt sich die 28-Jährige nun mit deutlichen Worten.

Vorletztes Wochenende heiratete Sarah Lombardi überraschend ihren Freund Julian Büscher, kurz danach machten die zwei öffentlich, ihr erstes gemeinsames Kind zu erwarten. Das Paar, das nun den Geburtsnamen von Sarah Engels trägt, ist voller Vorfreude. Dass nun Oliver Pocher die Schwangerschaft in seiner "Bildschirmkontrolle" zum Thema macht, stößt daher auf Unmut bei der Sängerin.

"Glückwunsch an dieser Stelle. Es wird eine Tochter werden", sagte Pocher in dem Format auf seinem Instagram-Kanal, in dem er wöchentlich Influencer aufs Korn nimmt und kritisiert. Dabei hat sich Engels selbst zum Geschlecht des Kindes noch gar nicht öffentlich geäußert.

"Mein Tipp, Sarah, ein bisschen weniger vermarkten, ein bisschen weniger die Kinder", heißt es dann bei Pocher weiter. Der Comedian, selbst fünffacher Vater, hofft, dass die Sängerin ihren Sohn Alessio aus der Ehe mit Pietro Lombardi und später dann auch das zweite Kind nicht weiter vor die Kamera zieht. "Ein bisschen mehr Privatsphäre" wünscht er sich für den Nachwuchs. "Ich weiß, es wird geklickt, weil die Musik interessiert nicht so viele Leute, aber diese ganze Familykacke funktioniert wunderbar. Aber du hast das doch nicht nötig", findet er. Sie solle versuchen, "es ein bisschen besser zu machen".

"Würde mich schämen"

Sarah Engels hält nicht viel von den "guten Ratschlägen" von Oliver Pocher, einem Freund ihres Ex-Mannes. "Von wie viel Neid und Missgunst kann ein Mensch geprägt sein?", fragt sie ihre Fans in einem Text in ihrer Instagram-Story. "Auf der einen Seite wollen wir Hass und Mobbing stoppen, zeigen Initiative gegen Diskriminierung und appellieren, wie wichtig es ist, Haltung zu zeigen und sich aktiv gegen Cybermobbing zu positionieren. Aber wieso zur Hölle gibt man dann genau solchen Menschen den Platz und Freiraum für all das, wogegen wir seit Jahren ankämpfen?" Und sie wendet sich auch noch einmal direkt an den Comedian: "Ich wusste nicht, dass du nebenher auch noch Gynäkologe bist, Oliver Pocher."

Im Folgenden teilt sie dann noch ein Video, in dem Pocher in einem Interview erzählt, dass er sich schon in der Schule über "den Dicken, den Stinkenden und den Doofen" lustig gemacht habe. Engels schreibt dazu: "Ich bin 1000 Mal lieber in deinen Augen eine Mutter, die ihr Kind vermarktet, aber dafür ihrem Kind Respekt und Anstand beibringt. Denn für solch eine Aussage würde ich mich schämen, als Vorbild für meine Kinder voranzugehen." Und: "Ich glaube, wenn es dein Kind ist, das vielleicht 'anders' ist und in der Schule ausgelacht und gemobbt wird, dann lachst du sicherlich nicht. Denk mal drüber nach, Oliver Pocher!"