Fünf Jahre lang sind Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy verheiratet. Im Frühjahr dann wird bekannt, dass sich die ehemalige Schauspielerin von dem französischen Ex-Präsidenten-Halbbruder per Eileintrag scheiden lassen will. Nun befindet sich das ehemalige Paar offenbar mitten im Rosenkrieg.

Im Mai wird öffentlich, dass sich Mary-Kate Olsen und Olivier Sarkozy scheiden lassen wollen. Im Guten scheint das allerdings nicht abzulaufen. Zumindest, wenn es um die Aufteilung des gemeinsamen Besitzes geht, herrscht Uneinigkeit. Wie die britische "Daily Mail" jetzt meldet, will keiner von beiden auf die Villa im New Yorker Stadtteil Manhattan verzichten.

Die ehemalige Schauspielerin und heutigen Modedesignerin und der Halbbruder von Frankreichs Ex-Präsidenten Nicolas Sarkozy erwarben das 8000 Quadratmeter große und 13,5 Millionen Dollar teure Haus 2014 gemeinsam. Damit gehört es beiden zu gleichen Teilen. Laut "Daily Mail" ist es wahrscheinlich, dass die 34-jährige Olsen und der 17 Jahre ältere Banker die Luxus-Immobilie verkaufen werden. Am 15. Dezember soll der Streit vor Gericht fortgesetzt werden.

Ex-Frau Auslöser für Scheidung?

Die Gründe für die Scheidung des Paares, das seit 2012 liiert war und drei Jahre später heiratete, sind bisher nicht bekannt. Zuletzt hieß es jedoch, Sarkozy habe seine Ex-Frau Charlotte Bernard in einem Haus des Paares untergebracht und damit die Trennung von Olsen schlussendlich ausgelöst. Der habe das nämlich so gar nicht in den Kram gepasst. "Das war der Tropfen, der für Mary-Kate das Fass zum Überlaufen brachte", schilderte ein Insider angeblich. Mit Bernard war Sarkozy 14 Jahre lang verheiratet, das Paar bekam zwei Kinder und trennte sich 2011.

Mary-Kate Olsen, die an der Seite ihrer Zwillingsschwester Ashley mit der 80er-Jahre-Sitcom "Full House" bekannt wurde, reichte die Scheidung daraufhin sogar per Eilantrag ein. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wurde dieser vom New Yorker Gericht aber zunächst nicht angenommen und bearbeitet, da es sich um keinen Notfall handelte. Deshalb wollte Olsen einen Notstandsbeschluss erwirken, um die Scheidung voranzutreiben.

Bis 2011 gehörten Mary-Kate und Ashley Olsen zu den bestverdienenden Jungdarstellern in Hollywood. Dann aber zogen sie sich aus dem Filmbusiness zurück. Seither konzentrieren sich beide auf ihre Tätigkeiten in der Modebranche.