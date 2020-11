Eddie Hassell war bekannt für seine Rolle im Oscar-nominierten Film "The Kids Are All Right".

Schauspieler Eddie Hassell stirbt im Alter von 30 Jahren. Wie ein US-Magazin bestätigt, wurde der "The Kids Are All Right"-Star in Texas vor der Wohnung seiner Freundin erschossen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es bei einem Autoraub zu der Tat gekommen sein.

Schauspieler Eddie Hassell (1990-2020) ist tot. Der 30-Jährige starb, nachdem in Texas auf ihn geschossen wurde. Das bestätigte sein Manager dem US-Branchenportal Variety. Die Hintergründe der Gewalttat sind noch nicht genau bekannt. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich die Tat bei einem Autoraub ereignet haben. Wie "TMZ" berichtet, soll Hassell vor der Wohnung seiner Freundin erschossen worden sein.

Hassell stand schon als Kind vor der Kamera und war vor allem bekannt für seine Rolle im Oscar-nominierten Film "The Kids Are All Right" (2010) mit Julianne Moore und Mark Ruffalo in den Hauptrollen. Auch in der TV-Serie "Surface - Unheimliche Tiefe" war Hassell zu sehen. Im Biopic "Jobs" (2013) hatte er ebenfalls einen Auftritt.

Wie Variety berichtet, war Hassell neben seinem Leben als Schauspieler ein leidenschaftlicher Surfer und Skateboarder. In einem Interview mit "Elle" sagte Hassell, dass Skateboard-Fahren einen großen Teil seines Lebens ausmache. Außerdem sei er begeistert von den Rodeos in Texas und gab an, alle seine Stunts selbst zu machen.