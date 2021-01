Thomas Gumpert stand unter anderem am Berliner Kriminal Theater auf der Bühne.

Der deutsche Schauspieler Thomas Gumpert ist überraschend gestorben. Zuletzt war der 68-Jährige unter anderem in der RTL-Serie "Beck is back!" zu sehen. Zudem spielte er die Hauptrolle in der Fitzek-Verfilmung "Der Seelenbrecher". Gumpert soll zuvor schwer erkrankt gewesen sein.

Dem TV-Publikum bekannt wurde Thomas Gumpert durch sein Engagement bei der ARD-Soap "Verbotene Liebe". Und auch bei den "Rosenheim Cops" war er zu sehen, sowie zuletzt in der RTL-Sendung "Beck is back!" um den von Bert Tischendorf verkörperten Anwalt Hannes Beck. Nun ist der Schauspieler, der erst im Dezember seinen Geburtstag feierte, im Alter von 68 Jahren gestorben.

"Wir müssen leider bekannt geben, dass unser Schauspieler Thomas Gumpert am 7. Januar 2021 im Alter von 68 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Wir verabschieden uns von einem großartigen Schauspieler und liebenswürdigen Kollegen", teilte sein Management mit.

"Gute Reise, lieber Thomas!"

Und Gumperts Schauspielkollegin Katy Karrenbauer verabschiedete sich bei Facebook mit den Worten: "Und traurig beginnt auch dieses Jahr. Gute Reise, lieber Thomas! Es war immer eine große Freude, mit dir zu arbeiten."

Bei "Verbotene Liebe" spielte Thomas Gumpert 1995, 1997 sowie von 2003 bis 2008 die Rolle des Johannes Graf von Lahnstein. 2008 starb er den Serientod. 2012 stand er mit dem ehemaligen "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Felix Isenbügel im Stück "Todesfalle" am Berliner Kriminal Theater auf der Bühne. Ein Jahr später spielte er die Hauptrolle in Sebastian Fitzeks Psychothriller "Der Seelenbrecher".